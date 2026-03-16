«Il circolo cittadino di Sinistra Italiana Catanzaro accoglie con grande soddisfazione la nomina di

Gianmichele Bosco, attuale Presidente del Consiglio Comunale, all’interno della segreteria regionale del partito», si legge in una nota a firma di Fabiola Scozia, segretaria del circolo “Giuditta Levato” di Catanzaro. «Si tratta di un riconoscimento importante che premia un percorso politico fatto di impegno costante, passione civile e profonda attenzione ai bisogni della comunità – prosegue il comunicato –. Da anni Gianmichele rappresenta una delle figure più autorevoli e dinamiche della sinistra catanzarese: un amministratore serio, sempre presente sul territorio, capace di coniugare visione politica e lavoro quotidiano per il bene della città»



Ed ancora: «Nel suo ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio Comunale ha dimostrato equilibrio, competenza e grande rispetto delle istituzioni democratiche, contribuendo a rafforzare il dialogo tra le forze politiche e a valorizzare il ruolo del Consiglio come luogo centrale della partecipazione e del confronto. L’ingresso nella segreteria regionale di Sinistra Italiana rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale forte per Catanzaro: la nostra città torna ad avere una voce autorevole nei luoghi in cui si costruiscono le scelte politiche regionali. Siamo certi che Bosco saprà portare in questo nuovo incarico la stessa determinazione, lo stesso entusiasmo e la stessa attenzione alle questioni sociali che hanno sempre caratterizzato il suo impegno politico. La sua esperienza e la sua sensibilità saranno una risorsa preziosa per rafforzare il progetto di una Calabria più giusta, inclusiva e attenta ai diritti di tutte e tutti. A nome del circolo cittadino di Sinistra Italiana Catanzaro rivolgiamo a Gianmichele Bosco le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, certi che continuerà a rappresentare con passione e responsabilità i valori della sinistra e le speranze di una comunità che chiede più giustizia sociale, più partecipazione e più futuro».