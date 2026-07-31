«Nell'immaginario collettivo associare il periodo della gravidanza e del post partum con termini come ansia, malessere e depressione potrebbero sembrare impossibili, eppure il disagio perinatale è una condizione che purtroppo colpisce tantissime donne nel mondo con minimi che si attestano intorno al 10% fino a picchi che superano il 20% nei primi mesi dopo la nascita del bambino. La depressione perinatale è la complicanza grave più frequente della maternità in tutto il mondo, una condizione subdola che, se trascurata, può compromettere in modo drammatico la vita della madre, del bambino e degli altri membri della famiglia. Per questo motivo – dichiara il consigliere regionale e capogruppo Pd, Ernesto Alecci – , ho voluto promuovere un momento di riflessione sul tema dal titolo “Non sei sola” che si è tenuto presso la Sala consiliare del Comune di Soverato e che ha fatto da cornice alla presentazione di una proposta di legge del Gruppo Consiliare del Partito Democratico per aiutare le famiglie calabresi e sostenerle contro il disagio perinatale.

Tale normativa intende rafforzare gli strumenti di prevenzione, individuazione precoce e presa in carico dei disturbi psichici che possono insorgere durante la gravidanza e nei mesi successivi al parto. Un atto dovuto, che mira a rendere operativa una rete che possa ascoltare e supportare le famiglie in momenti così belli, ma anche così delicati, prevenendo situazioni drammatiche o tragiche. La rete è composta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle case di comunità, dai consultori familiari, dai punti nascita, dai dipartimenti materno-infantili, dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi di psicologia territoriale, dai pediatri di libera scelta, dai medici di medicina generale per i profili di raccordo familiare, nonché dai servizi sociali dei Comuni, singoli o associati, o degli ambiti territoriali sociali.

La Regione, negli intenti normativi, promuove il coordinamento operativo della rete e l'integrazione socio-sanitaria degli interventi. Fulcro della legge è anche la creazione, da parte della Regione, del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) che definisce le modalità di screening universale gratuito, i criteri di valutazione del rischio, i programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori, le modalità di monitoraggio degli esiti e di raccolta dei dati utili alla valutazione dell'efficacia degli interventi. L'incontro è stato molto partecipato con un dibattito finale da cui sono nati degli spunti molto interessanti che faremo nostri e inseriremo all'interno della proposta definitiva, che auspico possa divenire legge al più presto, anche grazie al supporto dei consiglieri regionali di maggioranza. Intendo ringraziare l' Asp di Catanzaro per aver patrocinato l'evento, dimostrando una profonda attenzione al tema. Al riguardo, molto prezioso l'apporto dato alla discussione dagli interventi della direttrice della rete provinciale dei Consultori Maria Teresa Napoli e della Dirigente Psicologa Consultorio Familiare Asp Catanzaro Giuseppina Saccà che hanno messo in evidenza i percorsi già avviati in questa direzione all'interno dei consultori e che stanno avendo ottimi riscontri.