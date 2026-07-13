"La riconsegna del parcheggio Santagata alla disponibilità del Comune rappresenta un'occasione importante che l'Amministrazione deve saper cogliere con tempestività e responsabilità." È quanto afferma la consigliera comunale Lea Concolino, che invita l'Amministrazione comunale ad affidare la gestione dell'area a Catanzaro Servizi, valorizzando il ruolo della società partecipata.

"Catanzaro Servizi – sottolinea Concolino – ha bisogno di poter contare, nel più breve tempo possibile, su servizi in grado di produrre ricavi, così da contribuire a garantire gli attuali livelli occupazionali e rafforzarne la sostenibilità economica. L'affidamento della gestione del parcheggio Sant'Agata andrebbe proprio in questa direzione, consentendo al tempo stesso al Comune di mantenere un controllo diretto su un'infrastruttura strategica."

Concolino prosegue: "È fondamentale trasformare questa fase in un'opportunità concreta per la città. Catanzaro soffre da anni una cronica carenza di posti auto a servizio del centro storico. Per questo motivo è indispensabile che i nuovi stalli vengano resi al più presto funzionali e accessibili ai cittadini, ai lavoratori, ai commercianti e ai visitatori, contribuendo a migliorare la fruibilità del cuore della città e sostenendo le attività economiche del centro."

E ancora: "Tuttavia, non possiamo ignorare il disagio di tanti cittadini che, in maniera del tutto legittima, avevano acquistato abbonamenti confidando nella disponibilità del servizio e che oggi si trovano improvvisamente privi di riferimenti. È necessario che il Comune fornisca rapidamente informazioni chiare e individui soluzioni adeguate, offrendo ogni possibile garanzia e accompagnando questa fase di transizione con la massima attenzione verso gli utenti."