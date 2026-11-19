Riceviamo e Pubblichiamo l’intervento di Francesco Pitaro coordinatore del movimento Catanzaro Punto di Svolta.

«Si vedrà in Parlamento chi è contro il Mezzogiorno ed è pronto a votare, come collegato alla legge di bilancio, le intese per la devoluzione alle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, sulle materie non Lep.

Per far contenti il ministro Calderoli e la Lega, si sfida la sentenza n. 192 della Corte costituzionale sull’autonomia differenziata, secondo la quale ogniqualvolta una funzione differenziata riguardi un diritto civile e sociale, ciò impone allo Stato di stabilire i relativi Lep, i livelli essenziali delle prestazioni che toccano i diritti civili e sociali, prima della devoluzione.

Colpisce, in particolare, l’irresponsabilità del centrodestra che, a fronte della necessità “di rafforzare prioritariamente la dimensione del Servizio sanitario nazionale e la perequazione – come sottolinea la Svimez – si prepara a differenziare ulteriormente i Sistemi regionali, ampliando, di conseguenza, i divari nella concreta possibilità per i cittadini di esercitare il diritto alla salute”. Passasse questo scellerato provvedimento, contro cui per fortuna annunciano ricorso alla Consulta le Regioni Puglia e Campania, e in assenza di un solido meccanismo di perequazione delle capacità fiscali regionali, le Regioni con maggiore capacità fiscale rafforzerebbero ancor di più la loro offerta sanitaria, attraendo pazienti e personale medico dalle regioni più fragili. Una bella svendita dei diritti dei meridionali e una beffa per le politiche che considerano la coesione economica e sociale come risorsa del Paese per la competitività europea».