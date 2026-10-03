«Le dichiarazioni della sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro sulle proteste in corso in Calabria sono molto gravi. Parlare di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle manifestazioni, per di più dal ruolo istituzionale che ricopre, necessità di fatti ed elementi precisi. Se esistono, Ferro si rivolga alle autorità competenti e faccia fino in fondo il proprio dovere istituzionale». Lo afferma il segretario del Pd Calabria, senatore Nicola Irto, a proposito delle dichiarazioni con cui la sottosegretaria all'Interno ha riferito di segnalazioni di infiltrazioni nelle proteste, ricondotte in alcuni casi perfino alla criminalità organizzata.

«Nel difendere il governo dalle contestazioni di lavoratori e categorie produttive esasperati dalle difficoltà economiche, Ferro rischia così – sottolinea il segretario dei dem calabresi – di gettare benzina sul fuoco e di alimentare un clima che non serve affatto alla Calabria. Le eventuali responsabilità penali sono individuali e vanno sempre accertate nelle sedi competenti. Non si può lasciare un'ombra lunga sulle proteste e sulle tante persone che manifestano per problemi veri».

«Il governo dia risposte alle ragioni molto chiare della protesta. Quanto alle infiltrazioni mafiose, se la sottosegretaria all'Interno dispone di informazioni circostanziate, ha gli strumenti istituzionali per agire. Al riguardo servono responsabilità e rispetto, non esternazioni – conclude Irto – che possono aumentare la tensione e distrarre lo sguardo dalla gravissima crisi economica».