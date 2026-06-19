L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione

Oltre 900 mila euro per restituire piena sicurezza e funzionalità a una delle principali porte di accesso alla città di Catanzaro. Con la consegna dei lavori avvenuta nella giornata odierna, la Provincia di Catanzaro avvia gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale 17 ( via dei Tulipani), infrastruttura strategica per la mobilità del territorio.

L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno esistente e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione.

L’opera è finanziata attraverso risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’Amministrazione provinciale ha programmato un investimento complessivo superiore a 900 mila euro, di cui circa 600 mila euro destinati all’esecuzione dei lavori, confermando la propria attenzione verso le opere considerate prioritarie per la mobilità e lo sviluppo del territorio.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo muro di sostegno in cemento armato della lunghezza di circa 25 metri e dell’altezza di 6 metri, il consolidamento del versante interessato dal dissesto, la realizzazione di opere di drenaggio e regimentazione delle acque, il ripristino della piattaforma stradale e il rifacimento del manto bituminoso lungo un tratto di circa 860 metri.

Particolare impulso alla realizzazione dell’opera è stato assicurato dal presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, che ha sostenuto la destinazione delle risorse ministeriali su questa arteria, riconoscendone il ruolo strategico quale fondamentale collegamento per i cittadini.

«La sicurezza delle strade rappresenta una priorità assoluta per la Provincia di Catanzaro. Con questo importante intervento restituiamo piena funzionalità e maggiore sicurezza a una delle principali porte di accesso al Capoluogo, dando una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e del territorio. Continuiamo a investire con determinazione sulle strade provinciali, utilizzando al meglio le risorse disponibili per garantire collegamenti più sicuri, efficienti e resilienti, soprattutto alla luce degli effetti sempre più frequenti degli eventi meteorologici estremi», ha dichiarato Mormile.

L’opera consentirà di innalzare significativamente i livelli di sicurezza della circolazione, contrastando i fenomeni di instabilità del versante che negli ultimi anni sono stati aggravati dalle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio provinciale.

La Provincia di Catanzaro prosegue così il proprio programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, con l’obiettivo di garantire collegamenti moderni, sicuri ed efficienti a servizio delle comunità locali e dell’intero territorio provinciale.