Definito l’assetto delle commissioni consiliari permanenti della Provincia di Catanzaro. A seguito delle indicazioni dei neo eletti, il presidente Amedeo Mormile ha firmato il decreto con cui si è proceduto alla formalizzazione della composizione degli organismi. L’atto fa seguito alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, avvenuto lo scorso marzo.

I consiglieri Matteo Folino (presidente), Lidia Vescio (vice presidente), Salvatore Sinopoli, Paolo Colosimo, Emanuele Amoruso ed Eugenio Riccio sono componenti della prima commissione (Affari Generali- Personale – Polizia Provinciale - Pari Opportunità - Bilancio e Programmazione - Servizi Finanziari - Avvocatura e Contenzioso- Materie Residuali).

I consiglieri Tommaso Berlingò (presidente), Domenico Giampà (vice presidente), Francesco Fragomele, Pietro Fazio, Antonello Formica e Gregorio Buccolieri sono componenti della seconda commissione (Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica - Lavori Pubblici e Viabilità – Urbanistica - Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - Trasporti Pubblici - Ambiente e Tutela Ambientale).