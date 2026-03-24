I consiglieri e assessori di Palazzo De Nobili commentano i dati su affluenza e risultato referendario. «Le istituzioni sappiano intercettare queste energie e tramutarle in strumenti di politica attiva»

«Il risultato del referendum sulla giustizia restituisce un dato politico chiaro: quando vengono toccati temi fondamentali per la vita democratica, i cittadini rispondono e partecipano». Lo si legge in una nota a firma dei consiglieri e degli assessori del Partito Democratico del Comune di Catanzaro.

«Anche a Catanzaro si registra un segnale significativo, con un’affluenza che ha superato il 53%, ben oltre il dato medio nazionale, e con una scelta netta espressa dagli elettori, che ha visto prevalere il “no” con circa il 62%. Non si tratta soltanto di numeri, ma dell’indicazione di una comunità consapevole, che ha esercitato il proprio diritto di voto su questioni rilevanti per l’equilibrio istituzionale e per le garanzie delle cittadine e dei cittadini.

Il voto conferma un principio essenziale: le riforme che riguardano i pilastri dello Stato, come la giustizia, richiedono confronto ampio, equilibrio e rispetto dei valori costituzionali. Non sono terreno per prove di forza né per logiche di contrapposizione. In questo quadro, il Partito Democratico ha contribuito a mantenere alta l’attenzione pubblica e a promuovere una partecipazione consapevole, all’interno di un confronto democratico aperto e plurale.

Un plauso va alla segretaria Elly Schlein, per aver sostenuto con chiarezza e determinazione l’importanza di questo passaggio democratico e della mobilitazione attorno ai principi costituzionali. Particolarmente rilevante è stata la partecipazione dei più giovani, che dimostra come esista una domanda reale di coinvolgimento e di spazio nella vita pubblica.

È responsabilità delle istituzioni e della politica saper intercettare questa energia e tradurla in strumenti concreti di partecipazione. Questo risultato conferma inoltre un elemento politico rilevante: quando le forze democratiche sono unite attorno a valori e obiettivi comuni, il Paese risponde, respingendo logiche personalistiche e ogni tentativo di indebolimento dei diritti.

Come rappresentanti istituzionali del Partito Democratico del Comune di Catanzaro – consiglieri e assessori – rinnoviamo il nostro impegno in questa direzione: rafforzare la democrazia significa garantire partecipazione, difendere le istituzioni e non arretrare mai sui principi costituzionali».