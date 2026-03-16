«Il rettore Cuda ha una buona occasione per dare un segnale alla città e contribuire a invertire il trend negativo del centro storico», scrivono in una nota i consiglieri comunali, Antonio Corsi, Giovanni Costa, Manuela Costanzo, Manuel Laudadio, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso, Francesco Scarpino, Raffaele Serò.

«Ci sentiamo di sostenere la proposta avanzata dal giornalista Sergio Dragone, già capo ufficio stampa del Comune, per il salvataggio del Supercinema – si legge ancora – che purtroppo sta rischiando di chiudere definitivamente per difficoltà economiche. Ci convince la possibilità di utilizzare la struttura non solo come circuito cinematografico aperto a tutti i cittadini, ma anche come aula universitaria per lezioni, convegni, corsi di specializzazione. Esistono tanti buoni motivi che suggerirebbero di portare avanti questa proposta. Il primo è che il Supercinema, grazie all’apertura della metropolitana linea C, sarebbe facilmente raggiungibile da tutta la popolazione studentesca del campus. Il secondo è che l’UMG è sul punto di completare e attivare le residenze universitarie nell’ex Chimirri per circa 150 posti letto e quindi si fornirebbe a questi ragazzi un servizio culturale di prim’ordine. Il terzo è che il cinema potrebbe praticare un biglietto calmierato non solo per gli studenti dell’UMG, ma anche per quelli dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio. Ci pare, quella indicata da Dragone, una strada obbligata, visto che la classe imprenditoriale cittadina è – salvo un’eccezione che è sotto gli occhi di tutti – completamente “non pervenuta” e mai disponibile a dare una mano alla città. Siamo stupiti del fatto che questa proposta non sia stata recepita dall’assessore alla Cultura Monteverdi che, essendo anche una docente dell’UMG, avrebbe ben potuto fare da ponte con l’università. Evidentemente la chiusura di un cinema nel centro storico non è argomento che interessa».

«Ci attendiamo ora dal rettore Cuda – scrivono in conclusione – una risposta positiva che costituirebbe un primo passo per la “riconciliazione” tra l’Università e la città. Non ci importa sapere con quale formula e attraverso quali accordi con la proprietà. Siamo convinti che questo piccolo, ma significativo investimento, potrebbe produrre effetti positivi sia per l’Università che per la città».