«Accolgo con grande favore le recenti dichiarazioni del sindaco di Lamezia Terme sulla necessità che il Comune torni ad avere un ruolo attivo e centrale all’interno della governance di Sacal. È una presa di posizione importante, che tuttavia conferma la bontà e la lungimiranza di una battaglia politica che il nostro gruppo consiliare comunale ha avviato mesi fa, formalizzando una mozione specifica sul tema». Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Giampaolo Bevilacqua.

«La richiesta di una rappresentanza adeguata per il Comune di Lamezia Terme nei luoghi decisionali della società aeroportuale non è una questione di poltrone o di bandiere politiche, ma una sacrosanta difesa degli interessi del territorio. Non è accettabile che la città che ospita il principale scalo internazionale della Calabria, e che ne costituisce il motore logistico e di sviluppo, rimanga ai margini dei processi strategici. Su questo tema non servono divisioni: l’intera comunità istituzionale lametina deve parlare con una sola voce per tutelare imprese, lavoratori e il comparto turistico».

Il consigliere regionale Bevilacqua inserisce la questione in una visione strategica più ampia, sottolineando il cambio di passo impresso dalla giunta regionale: «Se oggi possiamo finalmente tornare a parlare di rilancio, investimenti e centralità dei nostri aeroporti, il merito va ascritto alla straordinaria azione della Regione Calabria. Voglio sottolineare il grande lavoro e la concretezza dimostrati dal Presidente Roberto Occhiuto, che ha dato prova di una visione lungimirante e di un profondo affetto verso il territorio lametino e l'intera regione. Grazie alla sua guida, il sistema aeroportuale calabrese ha cambiato marcia, diventando un asset strategico indiscusso a livello nazionale».

«È proprio alla luce di questo straordinario percorso di crescita guidato dalla Regione — conclude Bevilacqua — che Lamezia Terme deve ritrovare la sua giusta collocazione all'interno della governance societaria. Continuerò a sostenere con forza, in sede regionale, ogni iniziativa utile a garantire che il Comune sia protagonista attivo e non semplice spettatore del futuro di Sacal. Il domani del nostro aeroporto si costruisce insieme, valorizzando il legame naturale e imprescindibile con la città che lo ospita».