Sarà la Conferenza dei capigruppo - già convocata dal presidente del Consiglio, Gianmichele Bosco, per il prossimo 17 luglio alle 11:45 - a stabilire le nuove date in cui tenere l'Assemblea di Palazzo De Nobili, che avrebbe dovuto riunirsi oggi in prima convocazione e domani in seconda.

La seduta odierna è stata infatti dichiarata deserta per mancanza del numero legale, mentre quella di domani martedì 14 non potrà tenersi per sopraggiunti impegni personali dello stesso presidente Bosco nonché per l’impossibilità a presiedere il Consiglio comunale, rappresentata per le vie brevi sia dal vicepresidente, sia dal consigliere anziano.