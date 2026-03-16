L’esponente azzurro ha evidenziato come la nota azienda di torrefazione di caffè offra lavoro a circa 200 dipendenti. «Fortunatamente è successo fuori dall’orario di lavoro»

«Il maltempo ha causato consistenti danni allo stabilimento della Guglielmo Caffè, una delle aziende simbolo della Calabria, che dà lavoro a circa 200 persone fra dipendenti diretti e indotto». Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Marco Polimeni portando la solidarietà e la vicinanza della Regione Calabria insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il consigliere regionale ha constato la gravità dell’evento che si è verificato nella notte fra il 15 e il 16 marzo, provocando il crollo del tetto del capannone di produzione e danneggiando i macchinari. «Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Gasperina, la Polizia locale di Stalettì per l’intervento tempestivo e la Protezione civile che, su sollecitazione della stessa Regione, aiuterà l’azienda.

Fortunatamente tutto è successo fuori dall’orario di lavoro, quindi all’interno e all’esterno del capannone non c’era nessuno, ma restano gli ingenti danni, materiali ed economici, a un’impresa che già in passato era stata colpita da calamità naturali e dalla criminalità organizzata. Adesso come allora bisogna stare vicini alla Guglielmo Caffè».