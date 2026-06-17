C'è anche il Comune di Stalettì tra gli enti beneficiari delle risorse stanziate dalla Regione Calabria nell'ambito del programma di interventi dedicati alla depurazione e al ciclo idrico integrato, presentato ieri presso la Cittadella regionale di Catanzaro.

Al Comune ionico è stato assegnato un finanziamento di circa 950 mila euro che consentirà di realizzare una serie di opere finalizzate al miglioramento dell'efficienza del sistema depurativo e della rete fognaria. Il finanziamento rientra nel piano regionale da 175 milioni di euro destinato ai Comuni calabresi per la tutela del mare, la qualità delle acque e il rafforzamento delle infrastrutture idriche.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione comunale, il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di interlocuzione istituzionale svolto negli ultimi anni con il Dipartimento regionale Sostenibilità Ambientale e alla progettazione predisposta dagli uffici tecnici dell'ente. «Sin dal nostro insediamento ci siamo trovati ad affrontare una situazione particolarmente complessa sul fronte della depurazione e della gestione della rete fognaria, con un depuratore sottoposto a sequestro e diverse stazioni di sollevamento in condizioni critiche», evidenzia in una nota il sindaco Mario Gentile.

Il progetto ammesso a finanziamento, elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, prevede interventi strategici sulla rete fognaria, tra cui l'eliminazione di alcune stazioni di sollevamento, la realizzazione di nuovi tratti di collettamento e il completamento delle opere di ammodernamento del depuratore. «L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall'Amministrazione comunale e della credibilità progettuale dimostrata dagli uffici dell'Ente, ora rappresentati dai rispettivi dirigenti, Ing. Antonio Ferrarelli e Ing. Orlando Pisano. Si tratta di un passo fondamentale per migliorare la qualità dei servizi, tutelare il mare e l'ambiente e garantire ai cittadini e ai visitatori un territorio sempre più efficiente, sostenibile e accogliente», sottolinea ancora l'Amministrazione.

Dal Comune arrivano infine i ringraziamenti alla Regione Calabria e ai vertici del Dipartimento Ambiente per l'attenzione riservata al territorio di Stalettì. «L'Amministrazione comunale esprime pertanto un sincero ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto, all'Assessore Antonio Montuoro, al Dirigente Generale Salvatore Siviglia e all'intera struttura regionale per l'attenzione dimostrata verso il territorio di Stalettì. La sinergia istituzionale tra Regione e Comune continua a rappresentare la strada maestra per affrontare e risolvere problematiche storiche, costruendo un futuro più sostenibile per le nuove generazioni e valorizzando uno dei patrimoni più preziosi della Calabria: il suo mare», conclude l'Amministrazione comunale.

