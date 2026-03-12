“Le dichiarazioni del consigliere Gianni Parisi sul tema del verde urbano offrono l’occasione per ribadire l’attenzione e l’impegno concreto che l’Amministrazione comunale di Catanzaro sta dedicando alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale cittadino. Il riferimento alla classifica climatica pubblicata da Il Sole 24 Ore, elaborata con i dati di 3BMeteo, conferma una caratteristica storica della città: un contesto ambientale particolarmente favorevole. Proprio per questo l’Amministrazione ha rafforzato negli ultimi anni le attività di manutenzione del verde pubblico, il monitoraggio delle alberature e la programmazione degli interventi di riqualificazione degli spazi verdi urbani”.

"Per quanto riguarda la corretta applicazione della Legge 14 gennaio 2013 n.10, non risulta che nei dieci anni precedenti siano mai stati mossi rilievi formali alle Amministrazioni che si sono succedute. Ciò nonostante, quella attuale ha già avviato un percorso operativo che va nella direzione indicata dalla normativa. In particolare, è stata avviata una ricognizione delle aree cittadine nelle quali mettere a dimora nuove essenze arboree autoctone. L’obiettivo è piantare circa 700 alberi, di specie autoctone, all’anno, tanti quanti sono mediamente i nuovi nati nella città, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento del verde del Comune di Catanzaro".

“Sul tema degli abbattimenti e delle potature, è opportuno chiarire che l’Amministrazione ha assunto tutte le iniziative necessarie per individuare e sanzionare eventuali interventi non autorizzati o non conformi alle norme vigenti. La tutela del patrimonio arboreo rappresenta infatti una priorità dell’azione amministrativa, portata avanti con determinazione anche dall’assessora all’Ambiente, Irene Colosimo. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla salvaguardia e alla valorizzazione della Pineta di Siano, uno dei principali polmoni verdi periurbani della città. Dopo il devastante incendio dell’estate 2021, il Comune ha attivato da tempo una collaborazione con Calabria Verde per il recupero e la progressiva ricostituzione del patrimonio boschivo distrutto".

“Parallelamente, sono state avviate iniziative come l’organizzazione di un’importante gara nazionale di Mountain Bike, tenutasi la scorsa estate, finalizzata alla valorizzazione della pineta attraverso attività sportive, iniziative di sensibilizzazione ambientale e forme di presidio civico che favoriscano una fruizione sostenibile di questo straordinario spazio naturale. La tutela del verde urbano richiede programmazione, competenze tecniche e collaborazione istituzionale. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione in questa direzione, nella consapevolezza che il patrimonio ambientale rappresenta una risorsa strategica per il benessere e il futuro della città”.