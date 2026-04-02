La giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, nell’ultima seduta ha dato il via libera, tra le altre pratiche, alla delibera con cui si istituisce l’Ufficio per l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani. A commentare la notizia con soddisfazione è il Presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco. «Si tratta di un passaggio fondamentale che porta avanti idealmente il percorso avviato nel 2023 con l’adozione del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa del patrimonio comune. Un regolamento che ha già prodotto risultati concreti, consentendo la stipula di numerosi patti di collaborazione e dimostrando quanto sia forte, nella nostra comunità, il desiderio di partecipazione attiva alla vita della città. Questa amministrazione ha creduto sin dall’inizio in una sfida di civiltà, ispirandosi a modelli già sperimentati con successo in altre realtà italiane, valorizzando il protagonismo dal basso, all’insegna della sussidiarietà orizzontale, e investendo, al contempo, in percorsi di formazione rivolti ai dipendenti comunali. La nascita di un ufficio dedicato risponde, perciò, all’esigenza di dare maggiore struttura ed efficienza a un processo in continua crescita. Le richieste di attivazione di patti di collaborazione sono sempre più numerose e richiedono strumenti organizzativi adeguati per garantire tempi rapidi e risposte efficaci. Il nuovo ufficio sarà composto da quattro unità operative, provenienti rispettivamente dagli uffici di Gabinetto del Sindaco, Presidenza del Consiglio, Patrimonio e Igiene ambientale. La struttura avrà il compito di seguire tutte le fasi istruttorie, curare le interlocuzioni con cittadini e associazioni, coordinare i diversi settori coinvolti e monitorare l’attuazione dei progetti, valutandone i risultati. È un grande passo in avanti all’insegna della buona amministrazione – conclude il Presidente del Consiglio comunale – che pone Catanzaro sulla stessa linea delle realtà più virtuose e apre nuovi orizzonti per la gestione e la valorizzazione di strutture e spazi pubblici, attraverso il contributo diretto e appassionato della comunità».