L’assessore ai Lavori Pubblici: «Al di là delle appartenenze e del colore politico quello che deve essere messo in evidenza è il valore della collaborazione tra istituzioni quando questa è orientata esclusivamente all’interesse della comunità»

«La conclusione delle procedure di aggiudicazione per l’ampliamento e l’evoluzione tecnologica della rete di videosorveglianza urbana rappresenta un risultato importante per Catanzaro e per la sicurezza del nostro territorio. Un risultato che è stato possibile grazie a una proficua e concreta sinergia istituzionale, che ha consentito di fare arrivare le risorse provenienti dal Ministero dell'Interno e di trasformarle in un investimento strategico per la città».

È quanto afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catanzaro, Pasquale Squillace, commentando la conclusione dell’iter relativo al progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Legalità” 2014-2020.

«In questo percorso – sottolinea Squillace – desidero rimarcare il ruolo decisivo svolto dalla sottosegretaria al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, che ha dimostrato ancora una volta grande attenzione nei confronti dei bisogni e delle necessità del territorio calabrese tutto e, in particolare, del capoluogo di regione. La sua sensibilità istituzionale e la capacità di mantenere costante il confronto con l’Amministrazione comunale hanno contribuito in maniera concreta a sostenere un intervento che oggi può finalmente entrare nella sua fase operativa».

«Al di là delle appartenenze e del colore politico – aggiunge l’assessore – quello che deve essere messo in evidenza è il valore della collaborazione tra istituzioni quando questa è orientata esclusivamente all’interesse della comunità. Comune, Ministero dell’Interno e tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato nella stessa direzione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e dotare Catanzaro di infrastrutture tecnologiche più moderne ed efficienti».

«Stiamo parlando – conclude Squillace – di un investimento che guarda al futuro di Catanzaro e che si inserisce pienamente nella strategia dell’Amministrazione comunale per rendere la città più sicura, moderna e tecnologicamente attrezzata. La videosorveglianza è uno strumento importante a supporto delle autorità competenti nelle attività di prevenzione e controllo del territorio».