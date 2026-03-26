Si conclude domani un’importante iniziativa formativa - organizzata con il supporto non condizionato di Argenx - dedicata alla miastenia e alla gestione del paziente miastenico, patologia neuromuscolare complessa che richiede competenze cliniche altamente specialistiche e un approccio multidisciplinare. Il corso rappresenta un’occasione di aggiornamento mirato per i professionisti sanitari impegnati nei percorsi di diagnosi e cura.

L’evento si articola in due momenti distinti: la prima giornata si è tenuta oggi al PM Hotel di Catanzaro, mentre la seconda, domani venerdì 27 marzo, sarà ospitata all’interno dell’U.O.C. di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco”, guidata dal primario prof. Antonio Gambardella, configurandosi come una vera e propria esperienza sul campo nel centro di riferimento regionale. Responsabili scientifici del corso sono Stefania Barone e Michele Trimboli, che guidano entrambe le sessioni approfondendo gli aspetti teorici e clinici della malattia.

La giornata di oggi è stata dedicata all’inquadramento generale della miastenia gravis, con un focus su epidemiologia, patogenesi, modalità di esordio e presentazione clinica, oltre alla diagnosi differenziale e ai criteri diagnostici. Ampio spazio è stato riservato anche alla gestione del paziente, con l’analisi degli algoritmi terapeutici, dei trattamenti convenzionali e degli strumenti di monitoraggio e follow-up. Particolare attenzione è stata rivolta alle terapie innovative, tra cui gli inibitori del complemento e gli inibitori dell’FcRn, che stanno ridefinendo gli approcci terapeutici nella gestione della patologia, aprendo nuove prospettive per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

La seconda giornata prevista per domani avrà un taglio fortemente pratico e sarà incentrata sulla gestione diretta del paziente all’interno del centro di riferimento. I partecipanti potranno assistere alla valutazione clinica di casi reali, sia di pazienti alla prima diagnosi sia di soggetti già in follow-up, con l’obiettivo di comprendere concretamente le scelte terapeutiche e i percorsi assistenziali. Saranno inoltre affrontati aspetti legati alla costruzione dei piani terapeutici, alla dispensazione dei trattamenti e all’utilizzo delle scale di monitoraggio, in un’ottica di gestione integrata e multidisciplinare.

L’iniziativa, organizzata con il supporto del provider ECM Maya Idee Sud, si inserisce nel più ampio impegno per il rafforzamento delle competenze cliniche e per la diffusione di modelli assistenziali sempre più efficaci e aggiornati. In un contesto sanitario in continua evoluzione, momenti formativi come questo rappresentano un passaggio essenziale per garantire qualità delle cure e appropriatezza dei percorsi, contribuendo al consolidamento del ruolo di Catanzaro come punto di riferimento regionale nella gestione delle patologie neurologiche complesse.