Riceviamo e pubblichiamo*

«Avendo avuto modo di soggiornare presso la Residenza Parisan, l'Albergo della Salute di via Buccarelli a Catanzaro, per un breve periodo successivo a un intervento oculistico, ho ritenuto opportuno, e direi finalmente, prendere atto con sincero compiacimento che anche la nostra città può vantare autentiche punte di diamante, quale appunto questa straordinaria realtà.



Un'esperienza che mi ha profondamente colpita e piacevolmente sorpresa, tanto da farmi sentire, per certi aspetti, come proiettata in un'altra dimensione. La qualità degli ambienti, veri e propri alloggi a cinque stelle, l'elevato livello dei servizi offerti e, soprattutto, la straordinaria umanità, professionalità ed empatia di tutto il personale rappresentano elementi che rendono questa struttura una realtà di assoluto pregio.



Non sono passati inosservati, ai miei occhi, la meticolosa cura riservata alla pulizia degli ambienti, il comfort degli alloggi, la qualità dei pasti, gustosi e prelibati, e l'attenzione riservata a ogni singola esigenza dell'ospite. Particolarmente apprezzabile è la possibilità, già al momento della colazione, di scegliere le pietanze per il pranzo e la cena, con piatti preparati con cura e serviti direttamente in camera.



Ma ciò che, a mio avviso, conferisce a questa realtà un valore ancora più significativo è il modello di assistenza che propone: una forma di social housing di elevato livello, capace di coniugare autonomia personale, discrezione e comfort con la tranquillità di un'assistenza continuativa, garantita 24 ore su 24. Il tutto a costi estremamente contenuti rispetto alla qualità e alla varietà dei servizi offerti, persino inferiori a quelli che si sosterrebbero ricorrendo a una badante e a prestazioni sanitarie domiciliari.



La presenza di sistemi domotici all'avanguardia consente, inoltre, di assicurare una sorveglianza sanitaria costante, senza compromettere l'indipendenza e la riservatezza degli ospiti. A questo si aggiunge la disponibilità, in qualsiasi momento, di personale sanitario e parasanitario, grazie anche al servizio di assistenza domiciliare Parisan, ubicato al piano terra della struttura. Un'organizzazione attenta e articolata, nella quale ogni servizio sembra concorrere a un unico obiettivo: mettere al centro la persona, il suo benessere e la sua dignità.



Un ulteriore elemento di pregio è rappresentato dalla posizione strategica della Residenza, situata nel cuore della città, che consente agli ospiti di mantenere un rapporto diretto con il contesto urbano e sociale. Negozi, il Parco dell'Agraria e la Chiesa di San Pio X sono tutti facilmente raggiungibili a piedi, offrendo la possibilità di vivere la quotidianità senza rinunciare alle comodità e ai servizi del centro cittadino.



Durante il mio soggiorno ho avuto anche modo di incontrare ospiti provenienti dalla Sicilia e da diverse località della Calabria, giunti a Catanzaro per usufruire dei percorsi riabilitativi presso Par.Co. Salute e Benessere, un'altra importante realtà sanitaria del territorio, diretta dal dottor Andrea Parente. Due strutture che, pur con funzioni differenti e complementari, contribuiscono a delineare un'offerta di servizi alla persona di grande valore, capace di attrarre utenti anche da fuori regione.



La Residenza Parisan, coordinata dalla dottoressa Silvia Parente, si distingue per un'organizzazione nella quale la preparazione, la competenza e la sensibilità umana emergono in ogni comportamento del personale e in ogni aspetto della gestione quotidiana. È proprio questa felice combinazione di qualità professionali e attenzione umana a fare la differenza e a rendere l'esperienza particolarmente positiva.



Da cittadina catanzarese, non posso che esprimere un sentimento di sincero orgoglio nel constatare che la nostra città disponga di una struttura residenziale di così alto profilo qualitativo, una realtà che, per gli standard raggiunti, l'innovazione dei servizi e l'attenzione dimostrata verso la persona, ritengo possa rappresentare un'eccellenza non soltanto per il nostro territorio, ma per l'intero panorama del Meridione.



Mi permetto, pertanto, di rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento al dottor Claudio Parente per aver dato vita a un'iniziativa di tale valore, che arricchisce concretamente il patrimonio dei servizi della nostra città e testimonia quanto sia possibile realizzare quando competenza, visione e sensibilità si incontrano.



Come cittadina e, al tempo stesso, come ex assessore ai Servizi sociali del Comune di Catanzaro, ho sentito il piacere, ma anche il dovere, di condividere pubblicamente questa esperienza. Ritengo, infatti, che le realtà virtuose del nostro territorio meritino di essere conosciute, riconosciute e valorizzate, perché rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità.



Le eccellenze di una città, del resto, non si misurano soltanto attraverso le opere e le infrastrutture, ma anche, e soprattutto, attraverso la capacità di offrire servizi di qualità, attenzione, umanità e rispetto alle persone.



Ed è proprio di queste realtà che una città dovrebbe andare fiera: realtà da sostenere, promuovere e valorizzare, riconoscendo il merito di chi, con impegno e lungimiranza, contribuisce ogni giorno a renderla migliore».



*dottoressa Caterina Laria