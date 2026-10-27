Il 28 e 29 ottobre al Day Hospital dell’AOU Dulbecco un’iniziativa integrata dedicata alle pazienti: movimento, nutrizione clinica, supporto psicologico, estetica oncologica e musica per accompagnare il percorso di terapia con attenzione olistica e consapevolezza

Due giorni per portare nel percorso oncologico qualcosa che va oltre la terapia: movimento, nutrizione, ascolto, musica e cura di sé.

È questo il senso di “Giornate in Rosa – Prendersi cura, oltre la cura”, l’iniziativa in programma il 28 e 29 ottobre 2026, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Day Hospital Oncologico del Policlinico Universitario (presidio Mater Domini) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il Day Hospital afferisce alle Unità Operative dirette dai professori P. Tagliaferri e P. Tassone. L’iniziativa è promossa dalla dott.ssa N. Staropoli, referente per i tumori mammari, e dalla dott.ssa I. Rondinelli, coordinatrice del Day Hospital, con il supporto dell’intero staff medico e infermieristico.

Nate nel contesto dell’Ottobre Rosa mese dedicato alla prevenzione e al “Breast Cancer Awareness”, le due giornate coinvolgeranno direttamente le pazienti presenti in Day Hospital/ambulatorio per terapie, visite e controlli, trasformando il tempo della cura in un’occasione di attenzione olistica alla persona.

Il programma riunisce attività fisica, nutrizione clinica, psico-oncologia, estetica oncologica e musica, legate da un unico filo conduttore: consapevolezza, benessere e attenzione al presente.

Per l’attività fisica, il prof. F. Quinzi e la dott.ssa C.G. Lia della Cattedra di Scienze Motorie proporranno momenti di movimento e prove di danza, per sottolineare il valore dell’esercizio fisico nella prevenzione e durante il percorso di cura.

La nutrizione clinica, con la prof. T. Montalcini e il suo team, proporrà valutazioni dedicate e uno screening specifico per il rischio di sarcopenia: «Tale condizione caratterizzata dalla riduzione della massa e della forza muscular è particolarmente rilevante nelle pazienti oncologiche. La prevenzione e il riconoscimento della sarcopenia sono fondamentali per preservare autonomia, qualità di vita e capacità di affrontare i trattamenti oncologici. Le donne che presenteranno risultati indicativi di rischio potranno essere indirizzate verso un percorso personalizzato di approfondimento e supporto nutrizionale, anche successivo all'evento».

La dott.ssa R. Riccio dell’ASP di Catanzaro curerà lo spazio dedicato alla psico-oncologia, con particolare attenzione ad ascolto, resilienza e consapevolezza nel percorso di malattia.

L’estetica oncologica porterà invece l’attenzione sulla cura di sé e sull’immagine corporea, aspetti che possono assumere un significato importante durante e dopo i trattamenti.

La musica, grazie alla partecipazione di volontari e artisti, accompagnerà entrambe le giornate come momento di condivisione, emozione e leggerezza aperto a tutti i pazienti presenti nel Day Hospital.

Le volontarie dell’associazione “A. Serra” infine, saranno a supporto costante di tutta l’iniziativa.

“Giornate in Rosa” nasce da un’idea semplice: curare la malattia significa anche prendersi cura della persona che la attraversa.

Prendersi cura, oltre la cura.