A pochi giorni dalla pubblicazione delle rose di idonei arrivano le prime nomine ai vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. La giunta, riunita nel pomeriggio, ha infatti proceduto alla designazione dei direttori generali dell’Asp di Crotone e di Reggio Calabria.

Le nomine giungono a valle delle procedure avviate lo scorso gennaio. La Cittadella ha infatti pubblicato gli avvisi per l’individuazione dei direttori generali dell’Asp di Catanzaro, dell’Asp di Crotone, dell’azienda ospedaliero universitaria di Catanzaro, del Gom di Reggio Calabria, dell’Asp di Cosenza e dell’Asp di Reggio Calabria.

Appena qualche giorno fa la commissione incaricata di valutare i curricula dei candidati ha concluso i colloqui e trasmesso al terzo piano della Cittadella le rose di idonei, recepite in un decreto. Nel pomeriggio, l’esecutivo ha, quindi, deliberato la nomina di Maddalena Berardi direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria.

Berardi succede a Lucia di Furia che ha lasciato l’incarico alla fine dello scorso mese. Ha svolto sinora l’incarico di direttore amministrativo nella stessa azienda, nominata proprio da Lucia di Furia. In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore della struttura complessa “Gestione Amministrativa dei presidi e dei distretti” all’azienda sanitaria locale di Potenza.

All’Asp di Crotone è stato invece confermato Antonio Graziano, ex direttore generale dell’Asp di Cosenza poi transitato a Crotone.