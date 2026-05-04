Sono circa 50.000 le nuove diagnosi all'anno in Italia e un incremento del 50% nel mondo ogni decennio. L’iniziativa prevista il 6 maggio.

il 6 maggio Open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi delle malattie

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro rinnova l’adesione all’iniziativa organizzando per mercoledì 6 maggio un Open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi delle malattie respiratorie in età pediatrica.

L'asma infantile è in costante aumento, con circa 50.000 nuove diagnosi all'anno in Italia e un incremento del 50% nel mondo ogni decennio. Colpisce circa il 10% della popolazione pediatrica italiana, e spesso è scatenata da allergie, inquinamento e cambiamenti climatici, rendendo cruciale la diagnosi precoce per gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita.

In Italia, si stimano circa 260.000 bambini affetti da asma. Il 2-5% dei bambini asmatici soffre di una forma grave, non ben controllata dalle terapie.

L’attività dell’ASP si svolgerà in collaborazione con Centri di Pneumologia Pediatrica e con la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), offrendo l’esecuzione gratuita di visite pneumologiche e spirometrie rivolte a bambini (> 6 anni) ed adolescenti, oltre a colloqui informativi.

Le attività si terranno presso l’ambulatorio di Allergologia Pediatrica dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme (Scala A – Terzo piano) il prossimo 6 maggio a partire dalle ore 14.30.