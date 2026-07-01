La cerimonia in programma alle 16.30 nella sala consiliare. Previsti gli interventi della sindaca Perri, del commissario straordinario Battistini e dei dirigenti Manfredi ed Esposito
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Si terrà domani giovedì 2 luglio 2026, alle ore 16.30, presso la Sala consiliare del Comune di Decollatura in Piazza G. Perri, la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa di Comunità del Reventino.
L’apertura di questa struttura rappresenta un momento significativo per il territorio, segnando un passo importante verso un modello di sanità più vicino alle persone, ai bisogni e alle specificità locali. L’iniziativa vede la collaborazione sinergica tra il Comune di Decollatura, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e la Regione Calabria.
Il momento inaugurale si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Decollatura, Ing. Raffaella Perri. Successivamente prenderanno la parola i rappresentanti delle autorità sanitarie competenti, con gli interventi del Gen. Antonio Battistini, Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, del Dr. Luciano Manfredi, Direttore del Distretto socio-sanitario di Lamezia Terme, e del Dr. Francesco Esposito, Referente AFT del Reventino.