Iscritta negli elenchi degli idonei di Calabria e Sicilia, vanta oltre quattro anni di esperienza come direttore amministrativo a Cosenza e nell’Asp di Catanzaro

La dottoressa Tiziana Ciuci è stata nominata direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. La nomina è stata formalizzata con una deliberazione della direzione generale dell’Asp, a firma del commissario Antonio Battistini, nell’ambito del nuovo assetto commissariale dell’azienda sanitaria.

Il provvedimento fa seguito al ritorno di Battistini alla guida dell’Asp di Vibo Valentia, disposto con decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 settembre scorso.

Il profilo professionale della dottoressa Ciuci

Secondo quanto riportato nell’atto Asp, Ciuci è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ricoprire l’incarico ed è iscritta negli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo della Calabria e della Sicilia.

La nuova direttrice amministrativa vanta inoltre una significativa esperienza nel settore sanitario. Ha già ricoperto incarichi di direttore amministrativo a Cosenza e nell’Asp di Catanzaro, per un periodo complessivo superiore ai quattro anni, maturando una conoscenza del sistema sanitario calabrese e rapporti con le altre aziende sanitarie e con le strutture direttive della Regione.

Nel provvedimento viene evidenziato anche il livello di professionalità, competenza ed esperienza maturato da Ciuci. La dottoressa, interpellata dall’Asp, ha manifestato nei giorni scorsi la propria disponibilità ad accettare l’incarico. Da qui l’ufficialità dell’atto dell’Azienda sanitaria provinciale.