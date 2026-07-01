Il commissario dell’Asp ha spiegato le attività che saranno svolte per implementare le strutture di servizi e personali. All’orizzonte una sinergia con il terzo settore

«Siamo soddisfatti, abbiamo adottato tutte le delibere sulle opere di prossimità che ci erano state assegnate». Lo ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Antonio Battistini, a margine di una iniziativa della Cisl confermando di aver centrato gli obiettivi del Pnrr Salute. La scadenza era fissata al 30 giugno.

«Stiamo procedendo ad una sorta di road map per una attivazione concreta e per implementare i servizi principali, ossia tutto ciò che riguarda il sociosanitario, la medicina di prossimità, il rapporto con il terzo settore e il collegamento con gli specialisti, tutti coloro che possono supportarci.

Le case e gli ospedali di comunità esercitano quella funzione di accoglienza e filtro rispetto ai bisogni dei territori affinché finalmente nei pronto soccorso arrivi solo l’urgenza. Dobbiamo quindi rinforzare questi presidi in questa ottica” ha evidenziato ancora Battistini.

Rispetto al personale ha chiarito che: «Abbiamo già avviato interlocuzioni con i medici di medicina generale. Domani faremo un incontro proprio su questo argomento con la medicina generale, domani pomeriggio inaugureremo a Decollatura la casa di comunità del Reventino, una struttura dove i medici di medicina generale sono presenti in maniera significativa.

Inoltre, con il terzo settore stiamo per uscire con una manifestazione di interesse per partecipare alla gestione. Stiamo reclutando anche il personale per implementare queste strutture, prevalentemente ad intervento infermieristico e valorizzare al contempo questa figura che diventa sempre più centrale».