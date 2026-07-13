"Da medico, prima ancora che da vicesindaca di Catanzaro, guardo con profonda attenzione e orgoglio al lavoro che il professore Pierfrancesco Tassone porta avanti nella ricerca sullo sviluppo di terapie a RNA per il mieloma multiplo e altri tumori umani. In una fase in cui le patologie oncologiche continuano a rappresentare una delle più grandi sfide della medicina, ogni progresso scientifico diventa una nuova possibilità per i pazienti e per le loro famiglie". Così in una nota la vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma .

"La ricerca condotta a Catanzaro dimostra come la conoscenza, l'innovazione e la competenza trasformarsi in speranze concrete. Studiare le caratteristiche molecolari più profonde delle neoplasie, individuare nuove strategie terapeutiche e avvicinare sempre di più il laboratorio alla cura significa guardare al futuro con maggiore fiducia e concretezza.

La storia del professor Tassone, che ha maturato una prestigiosa esperienza internazionale e ha scelto di riportare nella sua terra il patrimonio di conoscenze acquisito, rappresenta un esempio straordinario di come le eccellenze possono nascere, crescere e generare valore anche nel nostro territorio.

Come comunità dobbiamo sostenere e celebrare queste esperienze, perché raccontare una Calabria capace di produrre ricerca di livello mondiale e di offrire risposte sempre più qualificate ai cittadini. Il nostro obiettivo deve essere quello di rafforzare una sanità in grado di prendersi cura delle persone qui, riducendo il ricorso ai viaggi della speranza e creando le condizioni affinché nessuno debba allontanarsi dalla propria terra per cercare le migliori cure. Catanzaro deve credere nelle proprie eccellenze, investire nella ricerca e avere il coraggio di puntare in alto. Perché dalla conoscenza nasce il futuro e dalla ricerca nasce la speranza” .