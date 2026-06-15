Il secondo pronto soccorso cittadino potrebbe diventare realtà entro il primo semestre del 2027. Ad annunciarlo è stata la commissaria straordinaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco, Simona Carbone, a margine dell'inaugurazione della nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) del Policlinico universitario. Rispondendo a una precisa domanda del nostro network, Carbone ha indicato come obiettivo l'attivazione del pronto soccorso del Policlinico entro la prima metà del prossimo anno, un traguardo atteso da tempo che consentirebbe alla città di Catanzaro di disporre di un secondo presidio di emergenza-urgenza, alleggerendo il carico sull'attuale sistema ospedaliero.

L'inaugurazione della nuova UTIC ha rappresentato anche un momento di confronto istituzionale e sanitario, con la partecipazione delle principali autorità del territorio e dei vertici del sistema sanitario regionale.

Presenti il questore di Catanzaro, il direttore dell'UTIC Daniele Torella, il rettore dell'ateneo catanzarese Giovanni Cuda e numerosi rappresentanti delle istituzioni. Per la Regione Calabria hanno preso parte all'evento il vicepresidente della giunta Filippo Mancuso e il consigliere Marco Polimeni, presidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta. Per il Comune di Catanzaro erano presenti la vicesindaca Giusy Iemma e l'assessora al bilancio Luisa Lacava. Alla cerimonia hanno inoltre partecipato i direttori dei dipartimenti dell'Azienda ospedaliera universitaria e dell'Asp di Catanzaro, a testimonianza dell'importanza strategica dell'investimento sulla rete cardiologica e, più in generale, sul rafforzamento dell'offerta sanitaria del capoluogo calabrese.