È stato dimesso oggi dall’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro l’ultimo paziente affetto da epatite A. Sembra essere dunque rientrato l’allarme legato al picco anomalo di casi registrato a Catanzaro lo scorso mese. Diciassette le persone per le quali si è reso necessario il ricovero nel reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera catanzarese.

Sanità

Epatite A in Calabria, due nuovi casi a Catanzaro: trovati frutti di mare contaminati in un ristorante del litorale ionico 

Luana Costa
Epatite A in Calabria, due nuovi casi a Catanzaro: trovati frutti di mare contaminati in un ristorante del litorale ionico

L’origine del focolaio è stato identificato dal dipartimento prevenzione dell’Asp di Catanzaro in una partita contaminata di frutti di mare. Il dato è emerso a seguito dell’avvio di una apposita indagine epidemiologica che ha consentito di ricostruire i locali frequentati dalle persone che poi hanno richiesto cure mediche. Nello specifico si tratta di un sushi bar di Catanzaro Lido.

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Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: focolai tra Lamezia e Catanzaro, quattro ricoveri

Luana Costa
Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: focolai tra Lamezia e Catanzaro, quattro ricoveri

Ancora nei giorni scorsi erano rimasti in osservazione nel reparto ospedaliero alcuni pazienti risultati positivi all’epatite A. In giornata è stato dimesso l’ultimo. In nessun caso si sono registrate particolati complicanze.