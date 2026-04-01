Dieci anni di crescita, trasformazione e ridefinizione del ruolo della farmacia territoriale. Federfarma Catanzaro si prepara a celebrare, sabato 11 aprile 2026, il decennale del convegno che dal 2016 accompagna l’evoluzione della professione farmaceutica nel sistema sanitario, diventando un punto di riferimento nel dibattito del Mezzogiorno.

L’appuntamento, in programma al T Hotel di Feroleto Antico a partire dalle 9.30, rappresenta un momento di bilancio ma soprattutto di rilancio, in un contesto in cui la farmacia ha progressivamente assunto un ruolo sempre più centrale nella sanità di prossimità, tra prevenzione, servizi e innovazione. A sottolinearne il significato è il segretario di Federfarma Catanzaro, Francesco Lucia: “Il decennale di Federfarma Catanzaro rappresenta un momento di particolare rilievo per tutta la farmacia territoriale della provincia, segnando una tappa importante in un percorso fatto di evoluzione, impegno e progressiva valorizzazione del ruolo del farmacista nella sanità locale”.

Un percorso che, negli ultimi anni, ha profondamente cambiato il volto della farmacia: “Negli ultimi dieci anni, infatti, la farmacia ha vissuto una trasformazione significativa, passando da un modello tradizionale centrato sulla dispensazione del farmaco a una realtà sempre più integrata nel sistema sanitario territoriale, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni quotidiani dei cittadini”, afferma ancora Lucia sottolineando come il convegno si inserisce proprio in questa traiettoria evolutiva: “Il convegno celebrativo del decennale si inserisce in questo contesto come occasione di riflessione e confronto tra professionisti, istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di analizzare il percorso compiuto e delineare le prospettive future della farmacia di comunità”.

“Questo decennale non è soltanto una ricorrenza, ma il simbolo di un lavoro costante che ha coinvolto l’intera categoria. È stato un percorso che ha contribuito a rafforzare la consapevolezza del ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità e punto di riferimento per il territorio – evidenzia il segretario Lucia -. La provincia di Catanzaro, con le sue peculiarità geografiche e sociali, rappresenta un contesto in cui la farmacia assume un valore ancora più strategico, soprattutto nelle aree meno servite, dove spesso costituisce il primo livello di accesso ai servizi sanitari”. Da qui la necessità di rafforzare le sinergie: “In questo scenario, il tema della collaborazione tra le diverse realtà del territorio emerge come elemento chiave per affrontare le sfide attuali e future, pur mantenendo centrale l’identità della farmacia e il rapporto di fiducia con il cittadino”.

Il decennale diventa quindi anche uno sguardo verso il futuro. “Il decennale diventa quindi anche un momento per riconoscere il lavoro svolto negli anni e per rilanciare una visione orientata all’innovazione, alla qualità dei servizi e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del sistema sanitario – sostiene il segretario di Federfarma Catanzaro -. Guardare a questi dieci anni significa anche guardare avanti con la consapevolezza di quanto costruito e con la volontà di continuare a far crescere la farmacia come punto di riferimento sempre più solido per la comunità. Un traguardo che non rappresenta un punto di arrivo, ma una base da cui partire per affrontare con determinazione le sfide del futuro”, conclude Francesco Lucia.