Le zone interessate dall'intervento: Gagliano; Mater Domini; Cavita (anche C.da Casello); Rione De Filippis; Quartiere Fares e Via L. Della Valle; Viale Conti Falluc; Germaneto

Prosegue l’impegno del Comune di Catanzaro per il contrasto e la prevenzione della diffusione del West Nile virus. In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra domenica 6 e lunedì 7 settembre — si terrà il quarto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Ovest del territorio comunale.

Le zone interessate dall'intervento: Gagliano; Mater Domini; Cavita (anche C.da Casello); Rione De Filippis; Quartiere Fares e Via L. Della Valle; Viale Conti Falluc; Germaneto.

Durante il servizio previsto nella fascia oraria dalle ore 00:01 alle ore 06:00, si raccomanda di:

• ⁠tenere chiuse porte e finestre;

• ⁠mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni;

• ⁠non sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive;

• ⁠evitare di stendere biancheria all'esterno;

• ⁠proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole ed evitare il consumo di frutta e ortaggi non adeguatamente lavati nelle 48 ore successive al trattamento.

L'Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.