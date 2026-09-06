Le zone interessate dall'intervento: Gagliano; Mater Domini; Cavita (anche C.da Casello); Rione De Filippis; Quartiere Fares e Via L. Della Valle; Viale Conti Falluc; Germaneto
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Prosegue l’impegno del Comune di Catanzaro per il contrasto e la prevenzione della diffusione del West Nile virus. In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra domenica 6 e lunedì 7 settembre — si terrà il quarto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Ovest del territorio comunale.
Le zone interessate dall'intervento: Gagliano; Mater Domini; Cavita (anche C.da Casello); Rione De Filippis; Quartiere Fares e Via L. Della Valle; Viale Conti Falluc; Germaneto.
Durante il servizio previsto nella fascia oraria dalle ore 00:01 alle ore 06:00, si raccomanda di:
• tenere chiuse porte e finestre;
• mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni;
• non sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive;
• evitare di stendere biancheria all'esterno;
• proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole ed evitare il consumo di frutta e ortaggi non adeguatamente lavati nelle 48 ore successive al trattamento.
L'Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.