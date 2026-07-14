Trattamenti estetici e sole estivo: da Catanzaro i consigli della dottoressa Rosanna Catizzone, segretaria della Sime, società italiana di medicina estetica

Mantenere la pelle giovane e sana anche nei periodi estivi e quindi durante il gran caldo è possibile, rispettando semplici accorgimenti, tra tutti utilizzare adeguate misure di protezione, come ricorda Rosanna Catizzone , segretaria della Sime, Società italiana di medicina estetica : «È molto importante proteggere la nostra pelle, non solo per un fatto estetico, parliamo infatti di "photoaging", danneggiamento dai raggi solari, che provoca un invecchiamento a volte anche precoce della pelle, quindi la comparsa precoce di rughe, di macchie, prevenzione ma anche per la dei tumori della pelle. Tutti i dermatologi italiani promuovono sicuramente la protezione da usare tutto l'anno, estate e inverno, ma in estate, esponendosi al sole, è fondamentale ripetere l'applicazione almeno ogni ora; ogni due ore quando si tratta di filtri un po' più resistenti».



Intanto, durante la bella stagione, molti rinunciano a programmare trattamenti di medicina estetica , convinti che le alte temperature rappresentano una controindicazione assoluta ma la realtà, spiega lo specialista catanzarese, non è proprio così: «Sì, anche adesso ci sono dei nuovi peeling che sono fatti con delle molecole non fotosensibilizzanti, poi ovviamente si confida nella precauzione e nella prudenza del medico e del paziente, che deve sapere comunque che ci sono delle regole da seguire, perché non è saggio fare un peeling e poi il giorno dopo andare al male a prendere il sole. Inoltre è molto richiesta per esempio la biorivitalizzazione, la biostimolazione, sono terapie che garantiscono l'idratazione della pelle che è fondamentale se consideriamo non solo il fatto che si forma dei radicali liberi, ma anche quanto in estate, tra il caldo eccessivo, l'esposizione al sole, l'aria condizionata che ci regala tanto beneficio da una parte, però dall'altra secca tantissimo la pelle».