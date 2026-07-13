Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

E’ pienamente operativa la nuova postazione di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che ha trovato posto all’interno della istituenda Casa della Comunità nel presidio Asp di Catanzaro Lido su Viale Crotone.

Qui nei prossimi giorni sarà aggiunto un servizio di vigilanza attivo a tutela della sicurezza di sanitari e utenti.

Posizione e locali sono di gran lunga più comodi e moderni rispetto alla precedente ubicazione nei pressi del Dopolavoro Ferroviario.

L’accesso al pubblico è situato alla sinistra dell’ingresso principale della Casa della Comunità, ove è presente citofono a muro e apposita insegna provvista di luminosità notturna.

La zona prevede una stanza adibita ad ambulatorio medico dotata di scrivania, seduta del medico e due sedute utenti, lavabo, lettino da visita, carrello farmaci e presìdi d’urgenza, vetrina farmaci, mobile porta PC e telefono.

Altri due vani sono adibiti a stanza riposo medico e sala d’attesa per utenti. Infine, tramite una porta laterale si accede ai servizi igienici per utenti, anche non deambulanti.

L’attività è erogata tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00; nei festivi e nei prefestivi, rispettivamente, anche dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 10.00 alle 20.00.

La continuità assistenziale è uno degli obiettivi centrali del modello organizzativo in via di implementazione perché garantisce che il cittadino riceva cure coordinate, integrate e accessibili nel tempo, evitando interruzioni o frammentazioni. L’accesso costante ai servizi di base, agevolato dalla unicità della sede, rappresenterà un riferimento stabile per l’utenza, favorendo il monitoraggio continuo della salute, supportando la gestione delle cronicità e riducendo gli accessi impropri al pronto soccorso.