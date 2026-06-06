I migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente saranno all'Università di Catanzaro dall'8 al 12 giugno per la nona edizione di Forte, Magna Graecia Summer School , l'evento internazionale dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40 europei, organizzato dal professore associato di malattie dell'apparato locomotore e dirigente medico dell'Azienda Dulbecco , nonchè past presidente della Forte, la Federazione europea che riunisce giovani specialisti e medici in formazione, Michele Mercurio insieme al professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia e già direttore della Scuola di specializzazione, Giorgio Gasparini.

«Ogni Paese finanzierà, tramite le rispettive Società nazionali, alcune borse di studio. Ci sarà una delegazione di giovani ortopedici da tutta Europa - spiega Mercurio -. Facoltà di livello assoluto: al nostro invito hanno risposto i migliori ortopedici europei e di questo ne siamo orgogliosi, per un totale di 60 membri che ruoteranno nei cinque giorni. Ad aprire i lavori sarà il nostro magnifico rettore, Giovanni Cuda , che terrà anche la prima lezione».