VIDEO | Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente
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I migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente saranno all'Università di Catanzaro dall'8 al 12 giugno per la nona edizione di Forte, Magna Graecia Summer School , l'evento internazionale dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40 europei, organizzato dal professore associato di malattie dell'apparato locomotore e dirigente medico dell'Azienda Dulbecco , nonchè past presidente della Forte, la Federazione europea che riunisce giovani specialisti e medici in formazione, Michele Mercurio insieme al professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia e già direttore della Scuola di specializzazione, Giorgio Gasparini.
«Ogni Paese finanzierà, tramite le rispettive Società nazionali, alcune borse di studio. Ci sarà una delegazione di giovani ortopedici da tutta Europa - spiega Mercurio -. Facoltà di livello assoluto: al nostro invito hanno risposto i migliori ortopedici europei e di questo ne siamo orgogliosi, per un totale di 60 membri che ruoteranno nei cinque giorni. Ad aprire i lavori sarà il nostro magnifico rettore, Giovanni Cuda , che terrà anche la prima lezione».
Al centro dei lavori tutte le aree tematiche dell'ortopedia : «partiremo da tutta la chirurgia di elezione, dalla protesica alla pediatrica, per passare poi a tutti gli altri argomenti per consentire a tutti i partecipanti di arrivare a delle conoscenze sullo stato dell'arte che permettono loro di superare gli esami nazionali e la certificazione europea quindi il prestigioso esame Ebot ». Un appuntamento che conferma il ruolo centrale dell'ateneo catanzarese: «dopo le precedenti edizioni a Spalato e ad Atene - conclude Mercurio -, sarà un'occasione prestigiosa di internazionalizzazione per dare visibilità al nostro ateneo ma anche alla nostra città e alla nostra regione in generale».