"Purtroppo, e non ne sono per nulla contento, continuano ad accadere vicende che non mi fanno pentire della scelta che ormai alcuni anni fa ho fatto, di lasciare il Partito Democratico dopo svariati decenni di costante militanza. Forse era una scelta da assumere fin dal 2007 quando gli eredi del PCI scelse l'eutanasia di un Partito che a vent'anni dalla fondazione sua stenta a trovare per sé una completa identità e finisce per creare difficoltà allo schieramento del centro sinistra in questo paese anche dopo l'elezione, tutta popolare, della nuova segretaria”. Così Lino Puzzonia Già Direttore sanitario aziendale AO Pugliese Ciaccio. “Sono vicende complesse che speriamo possiamo trovare una soluzione possibile nell'anno che manca alle prossime elezioni politiche”.

"Non è di questo, tuttavia, che però voglio parlare oggi qui a Catanzaro e in Calabria. Da circa dieci anni, infatti, si parla di un nuovo ospedale a Catanzaro appositamente in coerenza con la creazione di una sola grande Azienda ospedaliero-universitaria che, sia pure con uno stata percorso piuttosto discutibile, è comunque realizzata, almeno giuridicamente, anche se stenta non poco a implementarsi nella sua piena funzionalità integrata. Appunto dieci anni fa il Consiglio comunale del capoluogo si era pronunciato per collocare tale nuova struttura nell'area di viale Pio X dove peraltro già da qualche anno venivano impiegate ingenti risorse per la ristrutturazione di alcune parti e per la creazione di nuove: la piastra chirurgica, il Pronto soccorso, il Servizio trasfusionale con il Centro regionale di qualificazione biologica, la Microbiologia e Virologia, la nuova Anatomia patologica e tante altre ancora Per dieci anni se ne è continuato a parlare a singhiozzo anche perché non sono mai state chiare fino in fondo, e non lo sono ancora, quali sono le risorse disponibili.

Ma anni sono un lungo periodo durante il quale, continuando comunque gli interventi sul Pugliese, si è determinata una situazione del tutto diversa che solo gli stolti non riescono a comprendere. L'AOU Dulbecco non ha bisogno, se non marginalmente, di altri interventi edilizi perché le strutture presenti tra Germaneto e viale Pio X, sono del tutto sufficienti. Quello che io e altri stiamo ripetendo fino alla noia che non di nuovo ospedale hanno bisogno i catanzaresi ei calabresi me di un ospedale nuovo sul piano tecnologico e dell'accoglienza che sono le condizioni principali per un rilancio professionale e che altri ospedali calabresi stanno via implementando compreso quello della vicina Lamezia. Invece si continua a discutere sulla logistica di mattoni e cemento addirittura coinvolgendo e delegando la scelta al Politecnico di Milano. Bene che tutto questo lo faccia la destra che ci malgoverna è perfettamente comprensibile per una certa benevolenza nei confronti di certa imprenditoria e forse anche per la scelta di una diversa collocazione della parte più

qualificata della sanità calabrese probabilmente cara al Presidente della Giunta regionale.

Quello che stento a comprendere e che mi indigna è la scelta demenziale di “liquidare” il Pugliese-Ciaccio creando una sola grande struttura a Germaneto sostenuta da alcuni significativi settori del Partito Democratico. Per amor di verità la vicesindaca di Catanzaro, che è medico, aveva settimane fa assunto una posizione ragionevole sulla necessaria sopravvivenza del Pugliese. Si è trattato tuttavia di una posizione subito spazzata via da altri importanti esponenti del suo Partito. E così stiamo assistendo a una serie di prese di posizioni di dirigenti locali e nazionali del PD, privi di qualsiasi competenza nel settore, che, addirittura con pretese intellettuali e ideologiche, vanno letteralmente blaterando di soluzioni assolutamente inutili e per altro del tutto futuribili mentre la tecnologia, estremamente più utile, si può realizzare in poche settimane.