«Si stanno verificando diversi episodi di cittadini che si recano davanti la postazione del 118 per richiedere interventi o semplici visite». Lo si legge in una comunicazione diramata sui social dal Comune di Botricello, in riferimento alla recente attivazione di una postazione d’emergenza “victor” sul territorio comunale.

Sanità

Botricello, inaugurata la nuova postazione H24 del 118: un presidio salvavita per un vasto comprensorio

Francesco Graziano
Botricello, inaugurata la nuova postazione H24 del 118: un presidio salvavita per un vasto comprensorio

Il Comune chiarisce che «al fine di organizzare al meglio il servizio, si evidenzia che la postazione non svolge servizio di guardia medica e l'attivazione deve avvenire attraverso telefonata al numero unico di emergenza 112 (ex 118) solo per casi urgenti. 

Operativa H24 è stata inaugurata a Botricello, in provincia di Catanzaro, la nuova postazione del 118. Il servizio copre un vasto territori

Pertanto, si prega di non recarsi in postazione per chiedere direttamente l'intervento del personale che deve essere attivato dalla sala operativa Suem 118. La collaborazione dei cittadini è fondamentale – conclude – per il corretto funzionamento del servizio, tenendo conto che l'ambulanza viene attivata continuamente per i servizi di emergenza».