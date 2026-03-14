L’amministrazione ha puntualizzato che il servizio si attiva tramite richiesta telefonica al numero 112 e solo per casi urgenti
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«Si stanno verificando diversi episodi di cittadini che si recano davanti la postazione del 118 per richiedere interventi o semplici visite». Lo si legge in una comunicazione diramata sui social dal Comune di Botricello, in riferimento alla recente attivazione di una postazione d’emergenza “victor” sul territorio comunale.
Il Comune chiarisce che «al fine di organizzare al meglio il servizio, si evidenzia che la postazione non svolge servizio di guardia medica e l'attivazione deve avvenire attraverso telefonata al numero unico di emergenza 112 (ex 118) solo per casi urgenti.
Pertanto, si prega di non recarsi in postazione per chiedere direttamente l'intervento del personale che deve essere attivato dalla sala operativa Suem 118. La collaborazione dei cittadini è fondamentale – conclude – per il corretto funzionamento del servizio, tenendo conto che l'ambulanza viene attivata continuamente per i servizi di emergenza».