Nell’area di prima emergenza anziani disidratati e disorientati. La patologia genera confusione mentale e sonnolenza. Il presidio pronto a riorganizzarsi
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Il dipartimento d’emergenza-urgenza dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro si prepara ad adottare specifiche contromisure per far fronte all’esodo estivo. Già nei giorni scorsi è stata avanzata alla direzione generale una richiesta di rimodulazione dei posti letto disponibili per ampliare l’offerta assistenziale in vista del prevedibile aumento di accessi in pronto soccorso.
La proposta, adesso al vaglio della direzione strategica, prevede un incremento di posti letto nei reparti ospedalieri per consentire un più rapido decongestionamento dell’area di prima emergenza. Se autorizzate, dunque, le unità operative potranno predisporre degenze integrative allo scopo di aumentare la capienza dei reparti. La disposizione è stata attuata già negli anni scorsi.
L’ospedale si prepara dunque ad una mini-riorganizzazione interna, mentre negli ultimi giorni si registra un aumento di colpi di calore. Al pronto soccorso sono giunti numerosi anziani, prevalentemente over 80, con sintomi di disidratazione e disorientamento.
Secondo quanto appreso, questo genere di patologie genera scompensi mentali con confusione e sonnolenza. Al momento la situazione è sotto controllo, non si registrano particolari criticità.