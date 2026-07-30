Sono stati presentati questa mattina, presso l’Ospedale “Ciaccio” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, i Villaggi del Sorriso, la versione estiva del progetto “Ospedale Allegro” promosso dall’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore di Catanzaro nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Cura chi Cura”.

Un’iniziativa che, anche durante i mesi estivi, punta a trasformare i reparti pediatrici in luoghi di gioco, creatività e condivisione attraverso due percorsi tematici: il Villaggio Marino “Baia della Felicità” e il Villaggio Montano “Parco Avventure del Sorriso”, pensati per offrire ai piccoli pazienti momenti di serenità e normalità durante il ricovero.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Loredana Calascibetta e Ippolita De Gaetano, volontarie dell’Associazione TDDM Catanzaro, Maria Concetta Galati, direttrice della SOC di Ematoncologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-Ematologico dell’AOU “Renato Dulbecco”, Nunzio Belcaro, assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro, il Gianluca Raffaele, direttore medico del Presidio “Pugliese” dell’Azienda Dulbecco e don Enzo Iezzi, che ha portato i saluti del vescovo di Catanzaro-Squillace, Monsignor Claudio Maniago.

Ad aprire gli interventi è stata Loredana Calascibetta, storica volontaria del TDDM, che ha ricordato come l’associazione operi da venticinque anni all’interno dei reparti pediatrici dell’ospedale: “Noi lavoriamo da 25 anni all’interno dell’ospedale e non ci fermiamo mai. Durante l’estate realizziamo attività specifiche che riproducono momenti di vacanza attraverso due villaggi virtuali, uno montano e uno marino, dove i nostri volontari, insieme ai clown terapeuti, aiutano i bambini a esprimere emozioni, desideri e anche le loro paure”.

Calascibetta ha spiegato che le attività si sviluppano attraverso il gioco, i laboratori creativi, il disegno e momenti espressivi, durante i quali i piccoli pazienti contribuiscono a realizzare grandi pannelli dedicati al mare e alla montagna. Ha inoltre ricordato che i Villaggi del Sorriso rappresentano la naturale prosecuzione estiva di “Ospedale Allegro”, progetto che durante tutto l’anno vede i volontari presenti tre giorni a settimana nei reparti pediatrici e di oncoematologia pediatrica, affiancati anche da insegnanti volontari che consentono ai bambini ricoverati di proseguire il percorso scolastico.

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Particolare attenzione è stata dedicata anche alla collaborazione con il Progetto Colibrì, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro caregiver: “Il progetto Colibrì ci vede partner nelle attività svolte all’interno dell’ospedale e ci permette di offrire sostegno non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie. Il nostro obiettivo è aggiungere qualcosa alla straordinaria professionalità che già caratterizza questi reparti di eccellenza della sanità catanzarese”.

Nel suo intervento, la dottoressa Maria Concetta Galati ha evidenziato il valore della presenza costante dell’associazione nei reparti: “Il valore di questa iniziativa è immenso. Il Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore è sempre vicino ai bambini ma anche agli operatori sanitari, integrando spesso il nostro lavoro con attività e progetti fondamentali. Da anni ci mette a disposizione figure professionali come le psicologhe, indispensabili per accompagnare non solo i piccoli pazienti ma anche i loro caregiver. Garantire questa vicinanza anche durante l’estate è un valore aggiunto di enorme importanza”.

L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro, ha ribadito l’importanza di sostenere iniziative come Ospedale Allegro, annunciando l’impegno dell’amministrazione a lavorare insieme alla Regione Calabria per individuare strumenti di supporto: “Le cose più importanti le hanno dette coloro che vivono quotidianamente questi reparti. Ospedale Allegro è il progetto a cui l’associazione tiene maggiormente e credo abbia bisogno anche del sostegno delle istituzioni. Stiamo lavorando con la Regione per individuare un capitolo di finanziamento che possa contribuire a sostenere queste attività. Il vostro bisogno diventa anche una nostra responsabilità”.

Belcaro ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari: “Grazie per quello che fate. Ogni gesto dedicato ai bambini viene restituito con emozioni che non hanno prezzo. Il vostro impegno aiuta le famiglie e ci ricorda il significato più autentico della solidarietà”.

A portare il saluto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” è stato il dottor Gianluca Raffaele, mentre la presenza di don Enzo Iezzi ha trasmesso il messaggio di vicinanza e incoraggiamento del vescovo Monsignor Claudio Maniago, sottolineando il valore umano e sociale delle attività svolte quotidianamente dai volontari dell’associazione.

I Villaggi del Sorriso saranno realizzati grazie al sostegno del Progetto Colibrì e delle aziende amiche che hanno scelto di affiancare l’Associazione TDDM Catanzaro nella campagna “Cura chi Cura”, confermando una rete di solidarietà che continua a mettere al centro il benessere dei bambini e delle loro famiglie.