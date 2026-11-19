Prima l’uscita dal commissariamento, adesso un allentamento delle regole che disciplinano l’applicazione dei piani di rientro. Transitano ancora una volta prima dal Parlamento le norme che potrebbero dar respiro alla sanità calabrese, tuttora alle prese con gli effetti del disavanzo. E sono esattamente queste conseguenze distorsive che si intende neutralizzare con l’emendamento depositato alla legge di Bilancio, che lunedì sarà sottoposto come tutti gli altri all’esame di ammissibilità.

A depositarlo il forzista Ugo Cappellacci. Nel testo non vi è alcun riferimento espresso alla Calabria ma, se approvato, consentirebbe di allentare la morsa del piano di rientro che tuttora vincola finanziariamente il servizio sanitario regionale. In realtà i testi sono due, dissimili nella forma ma puntati al medesimo risultato.

Il primo mira ad introdurre una norma bis nell’articolato della legge 311 del 30 dicembre 2004, ovvero quella che regola il contenimento della spesa sanitaria e che appunto prevede appositi meccanismi per evitare situazioni di disavanzo.

Il testo proposto – all’articolo 180-bis - recita così: «La regione che ha sottoscritto l'accordo e ha adottato un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale di cui al comma 180, al fine di poter porre termine all'applicazione dei limiti imposti dal comma 174, è sottoposta, secondo le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla valutazione del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui rispettivamente ai commi 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in seduta congiunta, per la verifica del conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari dell'equilibrio economico-finanziario e negli ultimi due anni del raggiungimento della soglia di garanzia minima in tutte le macro-aree previste dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Detto in soldoni, il testo punta ad ammansire i vincoli introdotti al precedente articolo 174 che impone il divieto di effettuare spese non obbligatorie. No quindi ad investimenti o ulteriori finanziamenti in prestazioni sanitarie che non siano contemplate nella programmazione, no a impegni di spesa incompatibili con gli interventi previsti da piano e programma operativo e infine l’applicazione degli automatismi fiscali a copertura del disavanzo. In Calabria l'addizionale regionale Irpef e l'aliquota Irap, già piuttosto elevate, consentono di ripianare il disavanzo.

Il secondo testo, sempre a firma dell’azzurro Cappellacci si propone invece di inserire una chiusa finale al comma 88 dell’articolo 2 della legge 191 del 23 dicembre 2009. «In ogni caso le regioni che non presentano le condizioni di cui al comma 77 relativamente all'ultimo bilancio consolidato, cessano di essere interessate dalle procedure previste dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Nello specifico, il citato comma 77 considera le condizioni poste a presupposto dell’attivazione del piano di rientro: uno squilibrio sanitario pari o superiore al 5% del finanziamento ordinario e delle maggiori entrate proprie o uno squilibrio inferiore al 5% quando la Regione non è in grado di coprirlo.

L’emendamento introduce una causa di cessazione delle procedure: se dall'ultimo bilancio consolidato non risultassero più le condizioni di squilibrio previste dal comma 77, la Regione cesserebbe di essere interessata dalle procedure previste dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004.