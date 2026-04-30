Fissata la data dei colloqui per la formazione della rosa di idonei. Sono complessivamente sei le aziende che vanno verso il rinnovo. Il commissario della Dulbecco Carbone ha partecipato anche agli avvisi nel Lazio

Vanno avanti a spron battuto - e non certo con la velocità che in passato ha contraddistinto questo genere di procedure - gli avvisi per l’individuazione dei direttori generali delle aziende del servizio sanitario calabrese. Dopo la nomina della commissione, incaricata di formare la rosa di idonei, è stata fissata la data per i colloqui. La data da cerchiare in rosso per coloro che aspirano a ricoprire incarichi di vertice nella sanità calabrese è il 22 maggio.

Ad inizio aprile il presidente della Regione, con proprio decreto, aveva nominato la commissione per la valutazione dei curricula dei candidati. Il team di esperti, composto da tre componenti, dovrà valutare le competenze e l’esperienza dei manager ai fini della formazione della rosa di idonei da cui poi saranno pescati i profili ritenuti più adatti alla nomina.

Sono complessivamente sei le aziende che vanno verso il rinnovo dei vertici. Dovrà essere nominato il direttore generale dell’Asp di Catanzaro, dell’Asp di Crotone, dell’Asp di Cosenza e di Reggio Calabria; inoltre, dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro e del Gom di Reggio Calabria.

Alla guida dell’Asp di Catanzaro Antonio Battistini che potrà restare in carica solo fino al 22 di settembre, per effetto della norma approvata in Consiglio regionale che consente la nomina di commissari, anche al di fuori dell’albo nazionale degli idonei, nelle aziende sciolte per infiltrazioni mafiose.

All’Asp di Crotone è stato, invece, trasferito, Antonio Graziano spostato dall’Asp di Cosenza attualmente gestita ad interim dal direttore generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar. Mentre il direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, si avvia alla scadenza del mandato: è stata nominata nel maggio del 2023 con un incarico di durata triennale.

Tempi più lunghi, invece, per le due commissarie dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Simona Carbone, e del Gom Tiziana Frittelli. Il presidente della Regione Calabria ha di recente rinnovato ad entrambe gli incarichi per un ulteriore anno, fino al prossimo febbraio. Simona Carbone ha partecipato anche alle selezioni svolte nel Lazio, risultando idonea alla nomina di direttore generale nelle aziende sanitarie. La presa d’atto è del 23 aprile.