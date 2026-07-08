«La CISL FP Magna Graecia desidera esprimere il proprio profondo apprezzamento e la propria vicinanza a tutti gli infermieri e agli operatori socio-sanitari operanti nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, dell’ASP di Catanzaro che quotidianamente assicurano servizi essenziali ai cittadini in condizioni lavorative sempre più complesse e difficili».

E’ quanto afferma il segretario generale della CISL FP Magna Grecia, Antonino D’Aloi, che prosegue: «In un contesto caratterizzato da una persistente e ormai cronica carenza di personale, questi professionisti continuano a garantire assistenza, sicurezza e qualità delle cure grazie a un elevato senso di responsabilità, competenza e dedizione. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i pazienti e per l’intero sistema sanitario del territorio».



«Non possiamo non evidenziare - prosegue D’Aloi - come il costante sottodimensionamento degli organici stia determinando un significativo aggravio dei carichi di lavoro. Infermieri e OSS sono costretti a sostenere turni massacranti, ricorrendo quotidianamente a prestazioni di lavoro straordinario pur di garantire la copertura dei turni e assicurare la continuità assistenziale ai pazienti. Una situazione che non può più essere considerata ordinaria e che rischia di compromettere sia il benessere degli operatori sia la qualità dell’assistenza.

Le criticità vengono segnalate in numerosi reparti ad alta intensità assistenziale, dove la presenza di un numero adeguato di professionisti non rappresenta una scelta organizzativa, ma una condizione indispensabile per garantire sicurezza, appropriatezza delle cure e tutela dei pazienti. Continuare a operare in condizioni di costante emergenza espone il personale a un enorme stress fisico e psicologico e aumenta il rischio di compromettere la funzionalità dei servizi».



La CISL FP ritiene doveroso riconoscere pubblicamente l’impegno straordinario di questi lavoratori, che continuano a svolgere il proprio servizio con professionalità e spirito di abnegazione, pur in presenza di criticità organizzative che richiedono interventi urgenti e non più rinviabili. Desta inoltre forte preoccupazione la difficoltà di garantire la regolare fruizione delle ferie estive da parte del personale. La cronica carenza di organico rischia infatti di impedire il legittimo diritto al riposo dei lavoratori, già messi a dura prova da mesi di turni gravosi e straordinari continui, con inevitabili ripercussioni anche sulla qualità dell’assistenza erogata.



Per tali ragioni, la CISL FP Magna Graecia sollecita con forza la Direzione Strategica dell’ASP di Catanzaro e tutte le istituzioni del territorio ad adottare con la massima urgenza provvedimenti concreti per rafforzare gli organici, programmare nuove assunzioni e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure.



«La valorizzazione del personale sanitario - conclude D’Aloi - non può limitarsi a dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in azioni immediate e concrete capaci di dare risposte reali a chi, ogni giorno, sostiene il peso dell’assistenza sanitaria con grande senso del dovere. Investire su infermieri e OSS significa investire sulla qualità dei servizi sanitari e sul diritto alla salute dei cittadini. Per questo motivo la CISL FP Magna Graecia continuerà a vigilare e a rappresentare con determinazione le istanze dei lavoratori, affinché vengano garantite le risorse necessarie e il giusto riconoscimento a professionisti che, con il loro impegno quotidiano, consentono alle strutture dell’ASP di Catanzaro di continuare a svolgere la propria fondamentale funzione al servizio della comunità».