Il servizio opererà integrandosi con quelli già esistenti. Obiettivo: creare una rete di protezione per accompagnare cittadini e imprese e semplificare ogni procedura legata alla prevenzione

L’impegno dell’Amministrazione Comunale di Girifalco per il risanamento del territorio e la tutela della salute pubblica continua a procedere su più fronti. In località Cannavù, le operazioni di pulizia e preparazione dell'area intorno all’ex complesso immobiliare Avicola Victor proseguono senza sosta. Si tratta di interventi propedeutici fondamentali per poter avviare, in totale sicurezza, le successive fasi di rimozione e bonifica del sito.

Parallelamente la strategia ambientale si arricchisce di nuovi strumenti normativi e servizi diretti alla popolazione. Con la deliberazione di Giunta n. 37 del 27 febbraio 2026 , l'esecutivo guidato dal sindaco Pietrantonio Cristofaro ha approvato l'adesione allo Sportello Nazionale per la Lotta all’Amianto. Questa iniziativa, nata su proposta del vicesindaco con delega all'Ambiente Alessia Burdino, mira a fare di Girifalco un punto di riferimento per l'informazione e la formazione sulla gestione del rischio amianto. L'obiettivo è garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere in un ambiente salubre, fornendo strumenti concreti e assistenza professionale.

Grazie a questa collaborazione, i cittadini potranno accedere a diversi servizi gratuiti in modalità "On Line e On Demand". Nello specifico, lo Sportello offrirà: Assistenza qualificata per la gestione delle operazioni di smaltimento e bonifica; Consulenza completa, che spazia dall'ambito giuslavoristico a quello medico-legale, oltre al supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche; Prevenzione e Sicurezza, attraverso la formazione per gli operatori del settore e una costante informazione per la cittadinanza, utile a prevenire rischi da esposizione.

Lo Sportello Nazionale Amianto, associazione di protezione ambientale riconosciuta, opererà integrandosi con i servizi comunali già esistenti. L'Amministrazione intende così creare una vera rete di protezione per accompagnare cittadini e imprese verso il traguardo "Amianto Zero", semplificando ogni procedura legata alla prevenzione. L'atto, che ha ricevuto il parere favorevole di regolarità tecnica dall'ingegnere Alfonso Talarico , è già immediatamente eseguibile. Per ulteriori dettagli, la delibera completa è consultabile sull'Albo Pretorio on-line del Comune.