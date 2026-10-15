Favorire l’incontro tra giovani talenti e mercato audiovisivo, consolidare la formazione sul territorio e costruire una rete di relazioni nazionali e internazionali. Con questi obiettivi è stato presentato ufficialmente SMEET – Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo, la tre giorni dedicata allo sviluppo cinematografico e all’industria dell’audiovisivo in programma dal 23 al 25 ottobre nella cornice del Complesso Monumentale del San Giovanni.

Il progetto è stato presentato oggi in conferenza stampa dall’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi, e dal produttore Luca Marino di Indaco Film, soggetto affidatario dell’organizzazione e della produzione, con il regista Alessandro Grande che è intervenuto in collegamento video.

L’iniziativa nasce con la volontà di strutturare un percorso continuativo in cui la cultura operi come motore di comunità e sviluppo. SMEET propone una struttura a doppio binario, coniugando un’intensa attività professionale e didattica con momenti dedicati al pubblico e all’intrattenimento.

La kermesse prenderà il via venerdì 23 ottobre con una prima giornata incentrata sul passaggio dal progetto al pitch: la mattina e il pomeriggio vedranno i dodici autori selezionati impegnati nei laboratori di affinamento creativo e tecniche di presentazione. A guidarli saranno tre mentor d'eccezione del panorama cinematografico e televisivo italiano: la script editor e project manager Teresa Pasquini (Script editor e project manager, già Rai Cinema), lo script consultant Marco Compiani (Torino Film Lab e The Apartment) e l'editor Mirco Da Lio (Pepito Produzioni e già produttore delegato Rai Fiction). In serata, la prima proiezione della rassegna "SMEET Nights", caratterizzata da talk e dibattito in sala con l'attrice Aurora Ruffino.

La giornata di sabato 24 ottobre sarà interamente dedicata alla formazione e al legame tra cinema e territorio. In programma due masterclass gratuite e aperte al pubblico tenute dal regista e sceneggiatore Carlo Sironi (vincitore degli EFA con Sole e ospite alla 74ª Berlinale): la prima al mattino, intitolata “Scrivere il film: Dall’idea alla sceneggiatura: storia, protagonista, conflitto, struttura, tema.”, e la seconda nel pomeriggio “Scrivere e produrre un film a partire da un luogo”. A raccordare le due sessioni formative si terrà una terza masterclass “Cinema e territorio”, organizzato in collaborazione con la Calabria Film Commission. La serata si chiuderà con la proiezione guidata dall'attore Cristiano Caccamo, a cui seguirà lo SMEET Party aperto alla cittadinanza.

Momento clou dell'iniziativa sarà il Pitch Day di domenica 25 ottobre: durante la mattina i dodici autori (di cui tre calabresi) presenteranno la propria idea di lungometraggio davanti a una nutrita platea di società di produzione e distribuzione italiane, tra cui Cinema 11, Pepito Produzioni, Andromeda e Tramp Limited. Il festival si concluderà la sera con la proiezione finale e l'incontro con l'attore Matteo Paolillo, tra i volti più noti della serie televisiva di successo Mare Fuori.

«SMEET non è un evento isolato, ma parte di una linea progettuale organica che unisce teatro, musica e cinema attorno ai pilastri della formazione, dell'attrattività dei giovani e della costruzione di comunità – ha dichiarato l'assessora alla Cultura Donatella Monteverdi. Considerare il San Giovanni come un hub culturale multidisciplinare risponde alla necessità di far incontrare le arti e offrire nuove occasioni di relazione e convivenza per la città, inserendo Catanzaro all'interno di un sistema nazionale ed internazionale».

In merito alla struttura del festival, Luca Marino ha sottolineato che «tra i tantissimi progetti pervenuti abbiamo selezionato dodici autori provenienti da tutta Italia con un'idea di sviluppo legata al Sud del Mediterraneo. Attraverso tre giorni intensi di lavoro e il supporto dei mentor, daremo loro gli strumenti per affinare la loro proposta e presentarla direttamente a produttori e distributori nazionali durante la giornata conclusiva».

Infine, il regista Alessandro Grande, curatore della sezione Formazione e Industry, ha evidenziato il valore culturale e strategico del progetto. «L’ambizione di SMEET – ha detto – sta nel lavorare parallelamente su due binari: la formazione da un lato e l’intrattenimento dall’altro. Abbiamo un’alta presenza di autori calabresi, a dimostrazione di quanto sia fondamentale valorizzare i talenti locali. Questo progetto non promette contratti ma vuole creare un vero e proprio punto di incontro e networking tra autori e industria, facendo vivere loro un’esperienza formativa e professionale determinante per il proprio percorso».

SMEET è affidato, a Indaco Film, con la cura della sezione Formazione e Industry del regista Alessandro Grande e quella della sezione Film sul Mediterraneo affidata al regista e attore Mauro Lamanna. L’intervento è finanziato nell’ambito della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro – PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Obiettivo Strategico 5, Obiettivo Specifico RSO 5.1.