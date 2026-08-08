Si parte domani con il concerto di Gaia all'area Porto, per proseguire ad agosto con Ivana Spagna, Le Vibrazioni, Giuliano Palma, il jazz di Sonia Addario a Bellavista e i giovani talenti locali della Factory Area al San Giovanni
Al via dal 17 ottobre la XXIII edizione diretta da Antonietta Santacroce: sei grandi eventi a teatro tra musica d'autore, contaminazioni jazz internazionali e comicità. I dettagli sul programma e le formule di abbonamento
Sabato e domenica prossimi, 18 e 19 luglio, sulla spiaggia libera di Giovino tornerà l'atteso appuntamento che in questa edizione 2026 acquisterà una dimensione internazionale, vista la presenza di una delegazione francese
La rassegna prenderà vita dal 16 ottobre al 14 novembre, con quattordici spettacoli che spazieranno tra musica, danza e teatro. L’anteprima estiva invece si svolgerà dal 4 al 20 settembre nei comuni di Squillace e Borgia