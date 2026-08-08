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sabato8 agosto2026
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Eventi

Estate nel capoluogo, la cultura “Oltre il confine”: ecco tutti gli eventi di agosto a Catanzaro

Si parte domani con il concerto di Gaia all'area Porto, per proseguire ad agosto con Ivana Spagna, Le Vibrazioni, Giuliano Palma, il jazz di Sonia Addario a Bellavista e i giovani talenti locali della Factory Area al San Giovanni
Bruno Mirante
Estate nel capoluogo, la cultura “Oltre il confine”: ecco tutti gli eventi di agosto a Catanzaro\n
Eventi

Massimo Ranieri, Capossela, Malika Ayane e Dee Dee Bridgewater: le grandi stelle del Festival d’Autunno al Politeama

Al via dal 17 ottobre la XXIII edizione diretta da Antonietta Santacroce: sei grandi eventi a teatro tra musica d'autore, contaminazioni jazz internazionali e comicità. I dettagli sul programma e le formule di abbonamento
Redazione
Massimo Ranieri, Capossela, Malika Ayane e Dee Dee Bridgewater: le grandi stelle del Festival d’Autunno al Politeama\n
Eventi

Festival degli aquiloni, la prima giornata è stata un successo. Belcaro: «Strafelice che la nostra intuizione del 2023 continui a dare frutto»

Oggi, seconda giornata della manifestazione e di nuovo laboratori e voli diurni e notturni. Il meteo prevede che il vento soffi nella direzione ideale, giusto per chiudere in bellezza

Redazione
Festival degli aquiloni, la prima giornata è stata un successo. Belcaro: «Strafelice che la nostra intuizione del 2023 continui a dare frutto»
Eventi

Torna il Festival degli Aquiloni, Belcaro: «Una città che include è una città che cresce insieme ai suoi bambini»

Sabato e domenica prossimi, 18 e 19 luglio, sulla spiaggia libera di Giovino tornerà l'atteso appuntamento che in questa edizione 2026 acquisterà una dimensione internazionale, vista la presenza di una delegazione francese
Torna il Festival degli Aquiloni, Belcaro: «Una città che include è una città che cresce insieme ai suoi bambini»\n
Eventi

Schermi accende una nuova luce sul Cinema teatro Masciari di Catanzaro

Una festa di comunità, teatro e grande cinema con Francesco Colella. Stasera il gran finale a Sant'Elia con Filippo Nigro
Redazione
Schermi accende una nuova luce sul Cinema teatro Masciari di Catanzaro\n
Eventi

Da Massimo Ranieri a Capossela: un mese di grandi eventi a Catanzaro con la XXIII edizione del Festival d’Autunno

La rassegna prenderà vita dal 16 ottobre al 14 novembre, con quattordici spettacoli che spazieranno tra musica, danza e teatro. L’anteprima estiva invece si svolgerà dal 4 al 20 settembre nei comuni di Squillace e Borgia
redazione
Da Massimo Ranieri a Capossela:\u00A0un mese di grandi eventi\u00A0a Catanzaro con\u00A0la XXIII edizione del Festival d’Autunno\n