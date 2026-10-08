Debutta la Pop Culture Convention diretta da Sante Mazzei: due giorni tra fumetti, videogame, cosplay, musica, spettacoli e grandi ospiti come Robertson (tra gli autori di The Boys), Giorgio Vanni e Giovanni Muciaccia

Dopo il successo di Frame the Game a Lamezia, tocca a Catanzaro ospitare un altro appuntamento dedicato alla cultura nerd. Nel week end del 10 e 11 ottobre, negli spazi dell’Ente Fiera “Giovanni Colosimo” di Catanzaro Lido, debutta infatti POP CON – Pop Culture Convention, una due giorni che mette insieme fumetti, videogame, musica, cosplay, spettacoli e intrattenimento.

Sante Mazzei, già impegnato nell’organizzazione di eventi di successo come il Cosenza Comics & Games, è al timone artistico e promette grandi sorprese.

Il 10 e 11 ottobre Catanzaro Lido ospita la prima edizione di POP CON, la convention dedicata alla cultura pop. Due giornate tra musica, fumetti, cosplay, videogiochi, spettacoli e attività interattive e ospiti

«POP CON sta per Pop Culture Convention – spiega ai nostri microfoni – ed è un grande evento dedicato alla cultura pop, al mondo del fumetto, del gioco, dell’intrattenimento in senso ampio e soprattutto della musica. Ci saranno tanti ospiti, spettacoli e aree tematiche, con una proposta aperta a tutti».

Quella di Catanzaro è la prima edizione, ma il cartellone parte già con nomi capaci di intercettare pubblici diversi.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Darick Robertson, co-creatore di The Boys, il fumetto che ha ispirato la serie distribuita da Prime Video, Giovanni Muciaccia, volto storico di Art Attack, e il concerto di Giorgio Vanni, una delle voci più amate delle sigle dei cartoni animati.

L’obiettivo, però, non è soltanto quello di costruire una sterile successione di ospiti e spettacoli. POP CON punta invece a creare un’esperienza capace di accompagnare il pubblico per tutta la giornata.

«Sarà un evento interessante dalla mattina alla sera – racconta il direttore artistico – perché tutte le aree previste intratterranno le persone durante l’intera giornata».

Grande spazio sarà riservato anche ai videogame. «Avremo una sezione con le console moderne e una con i cabinati storici delle sale giochi, che saranno parecchi, tutti gratuiti e a disposizione dei visitatori».

A questo si aggiungeranno show sul palco, contest, cosplay, musica e attività distribuite nell’arco delle due giornate.

Mazzei parte da un dato che, secondo lui, negli ultimi anni è diventato evidente: in Calabria il pubblico per questo tipo di eventi esiste ed è solido.

«Lo vediamo dai tanti appuntamenti simili che ormai vengono organizzati in regione. Il pubblico merita anche di incontrare ospiti che spesso non arrivano qui. Per questo stiamo cercando di creare una programmazione ricca di momenti unici».

La scelta di Catanzaro Lido non è casuale. «L’Ente Fiera Giovanni Colosimo si presta tantissimo a ospitare manifestazioni di questo genere», spiega Mazzei, che vede proprio negli spazi della struttura uno dei punti di forza della nuova convention.

«Chi vuole divertirsi troverà pane per i propri denti».