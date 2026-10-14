Dal 22 al 25 ottobre, la struttura ospiterà l'atteso Salone espositivo dedicato al wedding e ai servizi per le cerimonie, confermando la vivacità e la varietà delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale

Sulla scia dell'ampia partecipazione registrata per la prima edizione della Pop Culture Convention, si accendono nuovamente le luci al Polo fieristico PalaColosimo di Catanzaro Lido. Dopo il grande riscontro di PopCon — la due giorni del 10 e 11 ottobre dedicata a fumetti, videogiochi, manga e retro-gaming che ha attratto appassionati di ogni età —, la struttura si prepara ad accogliere il prossimo appuntamento in calendario: Calabria Sposi.

Dal 22 al 25 ottobre, il PalaColosimo ospiterà l'atteso Salone espositivo dedicato al wedding e ai servizi per le cerimonie, confermando la vivacità e la varietà della programmazione promossa dall’amministrazione comunale.

Man mano che la programmazione va avanti, emerge chiaramente la grande duttilità della struttura: uno spazio polifunzionale in grado di passare con disinvoltura dai saloni e dalle fiere più classiche a progetti di ampio respiro, freschi e orientati alle nuove tendenze. Un’offerta variegata che nei prossimi mesi spazierà tra settori eterogenei — dall’enogastronomia all’innovazione, dallo sport al commercio — con l’obiettivo di affermare la centralità del polo cittadino nel sistema fieristico ed economico regionale.

Con un calendario ricco di appuntamenti pianificato fino a maggio 2027, l'amministrazione comunale intende valorizzare non un singolo evento, ma un vero e proprio progetto di sviluppo strategico che proietta il Polo "Giovanni Colosimo" come punto di riferimento per Catanzaro e per l'intera Calabria.

«Più che di singoli eventi, parliamo ormai di un progetto dinamico, vivo e consolidato — sottolinea Giuliana Furrer, Assessora alle Attività Produttive —. La forza del PalaColosimo sta proprio nella sua straordinaria duttilità: una struttura capace di ospitare sia appuntamenti tradizionali e di settore sia iniziative più 'fresche' e innovative, generatrici di attrattività, entusiasmo e concrete ricadute economiche per il territorio. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, continuando a far crescere questo progetto con iniziative di alta qualità e una costante risposta di pubblico».