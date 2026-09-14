La trasmissione condotta da Maurizio Insardà e Palma Serrao accende i riflettori sul successo per 1-0 contro la Carrarese. In studio, presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, anche il ds Pasquale Lo Giudice e via call il giornalista Antonio Barillà

Il Catanzaro, la prima vittoria stagionale e la voglia di dare continuità al successo contro la Carrarese saranno al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir. Le Aquile hanno conquistato il primo successo del campionato, superando 1-0 in casa la Carrarese nella quarta giornata con un gol di capitan Iemmello. Una vittoria importante per la formazione di Giorgio Gorgone, arrivata dopo un avvio di stagione complicato e tre sconfitte nelle prime tre giornate.

La puntata, ideata e condotta da Maurizio Insardà, con la partecipazione in studio di Palma Serrao, partirà dall’attualità e dall’analisi dell’ultima giornata, con risultati, classifica e approfondimenti dedicati al Catanzaro. Ad aprire la trasmissione sarà il servizio di Nico De Luca, che introdurrà i temi della puntata. In studio, presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, ci saranno Nicola Bignotti, direttore generale dell’US Catanzaro, e Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo. Con loro si analizzerà il momento delle Aquile, la vittoria contro la Carrarese e il percorso della squadra dopo le prime quattro giornate di campionato.

Spazio anche all’analisi giornalistica con Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, che interverrà in collegamento via call per offrire il proprio punto di vista sul campionato e sul momento della formazione giallorossa.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345-9321195.