È iniziata oggi negli spazi dell'Hang Loose Beach di Gizzeria la Wingfoil Racing World Cup, primo appuntamento di Coppa del Mondo della disciplina organizzato in Calabria. Fino a domenica il Golfo di Sant'Eufemia accoglie circa 60 tra i migliori rider del panorama internazionale, insieme a una nutrita rappresentanza di atleti italiani. L'evento, World Sailing Special Event, è organizzato dal circolo velico Hang Loose, nell'ambito delle numerose attività promosse da Hang Loose Italy e da International Wing Sports Association (IWSA).

La prima giornata ha subito regalato agli atleti le condizioni che hanno reso Gizzeria uno degli spot più apprezzati del panorama internazionale. Un vento tra i 10 e i 16 nodi ha permesso lo svolgimento di quattro prove Long Distance con Rabbit Start, mettendo alla prova tattica, velocità e capacità di interpretare un campo di regata tecnico e in continua evoluzione. Al termine della giornata guida la classifica maschile il neozelandese Sean Herbert, autore di una prestazione estremamente solida. Alle sue spalle gli italiani Francesco Cappuzzo e Alessandro José Tomasi, rispettivamente secondo e terzo.

Nella flotta femminile è la francese Vaina Picot a chiudere la giornata al comando, davanti all'azzurra Maddalena Spanu e a Charlotte Baruzzi, altra rappresentante italiana. «Abbiamo concluso le quattro prove previste. Ho ottenuto tre secondi posti e una vittoria e sono molto soddisfatta del risultato, anche perché la battaglia con Vaina è stata davvero serrata. All'inizio il vento era piuttosto leggero, quindi sono entrata in acqua con il foil più grande.

Poi è aumentato progressivamente e sono riuscita a esprimere meglio la mia velocità. Sono pronta per domani, mi sento in gran forma e non vedo l'ora di tornare in acqua», ha commentato Maddalena Spanu. Buone sensazioni anche per Ernesto De Amicis, protagonista di una giornata in crescita. «Ho avuto qualche problema nella prima prova: sono partito in ritardo per un inconveniente con la mia wing. Ho trovato una flotta molto combattuta, dove ci si giocava tutto sul metro e sulle pompate. Il livello oggi è stato davvero alto.

Nell'ultima prova è andata molto bene: ho girato la prima boa in seconda posizione. Nel complesso sono molto soddisfatto». Il programma prosegue domani con una nuova giornata di regate nelle acque di Gizzeria, dove il vento termico del Golfo di Sant'Eufemia promette ancora spettacolo e sfide ad altissimo livello tra i migliori interpreti mondiali della disciplina. Le gare continueranno fino a domenica 12, con la cerimonia di premiazione alle ore 18.