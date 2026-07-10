La Basket Academy Catanzaro affida la guida tecnica della prima squadra di Serie B Interregionale a Nunzio Sabbatino, promosso nel ruolo di head coach al termine di un percorso di crescita interamente vissuto all’interno del club giallorosso. La decisione della società, guidata dal presidente Bianchi, punta sulla continuità e sulla valorizzazione delle risorse cresciute nel vivaio. Sabbatino, dopo aver vestito i panni di giocatore e capitano contribuendo alla promozione in Serie B, nell’ultima stagione ha guidato con successo la formazione Under 19 Eccellenza, portando il gruppo a risultati di rilievo e valorizzando numerosi giovani talenti.

Originario di Sant’Anastasia ma ormai catanzarese d’adozione, Sabbatino è considerato dalla società un punto di riferimento non solo per i meriti sportivi, ma anche per le qualità umane e la capacità di rappresentare un modello positivo per i ragazzi del settore giovanile. La promozione rappresenta una successione interna che conferma la linea della Basket Academy, orientata alla crescita dei propri tecnici e alla continuità del progetto sportivo.

Il nuovo allenatore raccoglie un’eredità importante: nella scorsa stagione la prima squadra ha sfiorato l’accesso alle semifinali playoff del campionato di Serie B Interregionale, distinguendosi anche per diverse vittorie di prestigio nella regular season. La società punta ora sulle competenze tecniche, sull’esperienza maturata da Sabbatino da cestista e sui risultati ottenuti alla guida dell’Under 19 per affrontare il prossimo campionato con l’obiettivo di confermare e migliorare quanto fatto nell’ultima annata.