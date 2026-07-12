Si è conclusa all’Hang Loose Beach di Gizzeria la WingFoil Racing World Cup, primo appuntamento internazionale della disciplina ospitato nella località calabrese e riconosciuto come World Sailing Special Event. La manifestazione, organizzata dal Circolo Velico Hang Loose in collaborazione con la International Wing Sports Association (IWSA) e la Federazione Italiana Vela (FIV), ha incoronato i vincitori della tappa italiana al termine delle Medal Series.

L’ultima giornata di regate è stata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con il tradizionale vento di Gizzeria che si è fatto attendere, costringendo gli organizzatori a modificare il programma. Le Medal Series sono iniziate direttamente dalle semifinali.

Nella Qualification Series avevano già conquistato l’accesso diretto alla Grand Final maschile l’italiano Alessandro José Tomasi e il neozelandese Sean Herbert, mentre tra le donne avevano staccato il pass la francese Vaina Picot e l’azzurra Maddalena Spanu.

Le semifinali hanno completato il quadro dei finalisti. Nel tabellone maschile si sono qualificati anche il francese Mathis Ghio e l’italiano Francesco Cappuzzo, mentre tra le donne hanno raggiunto la finale la spagnola Iset Segura e l’italiana Charlotte Baruzzi.

La Grand Final maschile ha regalato un serrato duello tra Tomasi e Ghio, giunti praticamente appaiati sul traguardo. A prevalere è stato l’azzurro, che ha conquistato il successo nella tappa di Gizzeria, precedendo Herbert e lo stesso Ghio.

Tra le donne, invece, il gradino più alto del podio è stato conquistato dalla francese Vaina Picot, che ha preceduto l’italiana Maddalena Spanu e la spagnola Iset Segura.

«È stato un grande piacere ospitare per la prima volta a Gizzeria una competizione internazionale di WingFoil inserita nel calendario degli eventi speciali di World Sailing. Per tutto il team di Hang Loose Italy rappresenta il riconoscimento di un lavoro portato avanti con passione e dedizione negli ultimi anni», ha dichiarato l’organizzatore Luca Valentini, sottolineando anche l’apprezzamento espresso dagli atleti per il campo di regata e l’accoglienza ricevuta.

Valentini ha quindi ribadito l’obiettivo di continuare a investire nello sviluppo delle discipline foil, con l’auspicio che il WingFoil possa entrare nel programma olimpico già a partire dai Giochi di Brisbane 2032.

La cerimonia di premiazione ha chiuso la tappa italiana della Coppa del Mondo, che ha portato all’Hang Loose Beach alcuni dei migliori rider del panorama internazionale, segnando l’esordio di Gizzeria nel calendario mondiale del WingFoil.