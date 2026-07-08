Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che vede protagonista Marco Turati e che, ormai da giorni, tiene con il fiato sospeso il Catanzaro. Dopo il clamoroso dietrofront che ha fatto saltare il suo approdo sulla panchina giallorossa, per l'allenatore arriva anche lo stop del Settore Tecnico della Figc, che ha ufficializzato la sua esclusione dal Master UEFA Pro di Coverciano, passaggio indispensabile per ottenere il massimo livello di abilitazione richiesto per allenare stabilmente in Serie B.

La decisione è contenuta in un comunicato firmato dal presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, che dispone la sostituzione di Turati con Silvio Crisari, commissario tecnico della Nazionale cinese di futsal.

Alla base del provvedimento c'è il venir meno delle condizioni che avevano consentito al tecnico di essere ammesso al corso. L'iscrizione era infatti legata all'incarico che avrebbe dovuto ricoprire sulla panchina del Catanzaro e alla deroga prevista per allenare in Serie B pur non essendo ancora in possesso del patentino UEFA Pro. Tramontata la possibilità di guidare i giallorossi, è decaduto automaticamente anche il requisito che aveva aperto le porte del Master di Coverciano.

Nel frattempo resta ancora aperta la questione contrattuale tra Turati e il Catanzaro. Nonostante la rinuncia all'incarico, l'allenatore è infatti ancora formalmente legato al club del presidente Floriano Noto da un contratto biennale. Fino alla risoluzione consensuale dell'accordo non potrà sottoscrivere un nuovo contratto con lo Spezia, né con altre società, rimanendo di fatto bloccato.

La situazione tiene in stand-by anche il Catanzaro. La società ha già individuato in Giorgio Gorgone il profilo a cui affidare la panchina per la stagione 2026-2027, ma l'annuncio ufficiale dell'ex tecnico del Pescara potrà arrivare soltanto dopo la definizione della rescissione con Turati.

Le parti, comunque, sembrano ormai vicine a una soluzione definitiva. La sensazione è che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca, consentendo al Catanzaro di chiudere definitivamente una vicenda che ha rallentato la programmazione estiva e di inaugurare ufficialmente il nuovo corso tecnico con Gorgone.