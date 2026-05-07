Ultimo impegno della stagione regolare, domani, per il Catanzaro che al “Ceravolo” affronterà il Bari. Per i pugliesi sarà una gara decisiva: i biancorossi sono ancora in lotta per evitare la retrocessione diretta e hanno bisogno di almeno un punto per garantirsi i playout salvezza.

Alberto Aquilani, però, ha subito chiarito che il Catanzaro non intende affrontare la sfida con superficialità, nonostante l’attenzione dell’ambiente sia inevitabilmente già rivolta ai playoff. «Sarà una partita da prendere con le molle perché loro verranno molto motivati e noi dovremmo esserlo altrettanto», ha spiegato il tecnico giallorosso, soffermandosi poi sul valore dell’avversario: «Hanno avuto difficoltà nel corso della stagione ma restano una squadra di qualità. Inoltre, l’ultima vittoria gli ha dato entusiasmo, così come a tutto l’ambiente, ma troveranno una formazione, la nostra, che vuole chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e continuare il percorso che sta facendo».

Sul fronte formazione, e in particolare sulla gestione dei diffidati e delle energie in vista della post season, Aquilani ha lasciato intendere che qualche valutazione sarà inevitabile: «È un momento in cui dobbiamo fare delle scelte perché penso sia corretto». Allo stesso tempo, però, il tecnico ha ribadito la piena fiducia nel gruppo: «Ho giocatori affidabili e chi scenderà in campo non mi preoccupa. Sono certo che la squadra disputerà una grande partita».

Possibile, dunque, anche qualche rotazione, in linea con quanto già visto nella trasferta di Palermo. «Il turnover per me è semplice quando hai un gruppo così. La forza di questa squadra è sempre stata il collettivo e chiunque abbia giocato si è fatto trovare pronto». L’obiettivo, comunque, resta quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare: «Domani schiererò chi mi dà le garanzie migliori per fare una partita all’altezza, provando a raggiungere il record di punti delle aquile in Serie B in questi ultimi tre campionati».

Infine un pensiero rivolto ai tifosi giallorossi, già proiettati verso i playoff: «Per noi sono fondamentali. So che aspettano con ansia la fase finale del campionato, ma domani vogliamo chiudere al meglio il nostro percorso casalingo e sono certo che ci sosterranno con il solito calore».